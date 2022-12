Se reía de él mismo, pero quería que nos cuestionáramos: hermana de Jaime Garzón

Marisol Garzón, hermana del fallecido humorista Jaime Garzón, habló en Altavoz de lo mejor que tenía Jaime Garzón y su recuerdo.

“Aunque se reía de él mismo, también buscaba que nos cuestionáramos”, señaló Marisol.

‘Lea pa´que hablemos’ era la expresión de Jaime Garzón cuando sentía que alguien no tenía argumentos y ese es precisamente el nombre de una publicación de colección, de la meno del escritor Fernando González, que habla de la construcción del pensamiento crítico de Jaime Garzón a lo largo de su vida.

“El trabajo está enfocado en una serie de entrevistas con personas que lo conocían desde el colegio, sus compañeros, maestros, en la Universidad Nacional, su paso por el Sumapaz y medios de comunicación. Es una serie de entrevistas de todos los que tuvieron que ver con él.

La publicación tiene fotografías evocando la infancia y el objetivo es recuperar algo de su memoria a través de la investigación”, añadió.

Marisol también recordó que en aquellas épocas siempre advertía a Jaime que tuviese cuidado en su trabajo y todo lo que implicaba su pensamiento crítico.

“Le dije que tuviera mucho cuidado. A mí me preocupaba mucho porque lo calumniaron. Él me decía que no me preocupaba porque él ayudaba a la gente. Tuvimos una mamá muy trabajadora que nos enseñó a servir a los otros y él siempre lo hizo”; indicó Marisol Garzón.

