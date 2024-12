¿Se siente más nostálgico o triste de lo normal durante Navidad? Le contamos el por qué

Aunque las festividades están asociadas con reuniones familiares, regalos y celebraciones, no todos experimentan la temporada de la misma manera. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS ), más del 70 % de los síntomas de depresión se intensifican durante este periodo, lo que subraya la complejidad emocional de las festividades.

La psicóloga Belcy Cohen, se profundizó sobre cómo los colombianos viven este fenómeno. Cohen destacó que, si bien las celebraciones navideñas son percibidas como un tiempo de alegría, para muchas personas pueden desencadenar una serie de emociones difíciles.

“En estas épocas es importante resaltar que absolutamente todas las emociones son normales y son necesarias. Esa nostalgia que nos trae este mes de diciembre, en donde hay fiestas, pero, por otro lado, hay personas que no tienen eso que tanto anhelan, que piensan en todo lo que pasó en el año, en retrospectiva, lo que vivieron, lo bueno, lo malo, lo que quieren dejar de este año para el año que viene y lo que quieren dejar que no les gustó, eso llena nuestra mente y nuestro corazón de muchos sentimientos encontrados. Ahí va no solamente la emoción y la felicidad, también está esa tristeza y esa nostalgia de los tiempos que pasaron y de lo que está por venir en el año que viene”, aseguró.

Añadió que la presión social por sentirse feliz en Navidad es enorme, y esto afecta a quienes atraviesan situaciones de duelo , enfermedad, o dificultades económicas. La idea de la ‘Navidad perfecta’ genera expectativas poco realistas que, cuando no se cumplen, producen frustración y malestar.

Según Cohen, uno de los factores principales que contribuye a este fenómeno es la "idealización" de la Navidad, impulsada por la publicidad y los medios de comunicación. Se nos presenta una visión de la Navidad como una festividad perfecta, llena de armonía, comida y felicidad. Sin embargo, esta imagen puede ser alienante para aquellos que no tienen los recursos o el entorno familiar para vivirla de esa manera. Es un tiempo en el que la comparación social puede aumentar el sentimiento de soledad y desdicha. Las redes sociales también juegan un papel en amplificar este malestar, mostrando solo los momentos más felices de los demás.

Además, las personas que han sufrido pérdidas significativas, como la muerte de un ser querido, pueden experimentar un dolor agudo durante estas fechas. El vacío dejado por la ausencia de esa persona puede sentirse más intenso en medio de las celebraciones. Lo mismo sucede con aquellos que enfrentan enfermedades crónicas o discapacidades, que a menudo se sienten excluidos de la imagen de la "Navidad feliz" que predomina en la sociedad.