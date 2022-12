¿Se siente viejo? Esta lista de canciones estuvo en furor hace 10 años

El reto viral de los 10 años atrás ha dado de qué hablar en redes sociales por los usuarios que recordaron cómo se veían en el pasado. Esta vez, desde BLU Radio recordamos 10 famosas canciones que eran furor en el 2009.

Si usted recuerda la mayoría de estas canciones, seguramente se sentirá viejo por todo el tiempo que pasó desde su lanzamiento:

Publicidad

Don Omar – Salió el sol

Publicidad

Paulina Rubio – Causa y efecto

Publicidad

Juan Magan – Verano azul

Publicidad

Publicidad

David Bisbal – Esclavo de tus besos

Publicidad

J Balvin – Ella me cautivo

Publicidad

Yves LaRock – Rise Up

Publicidad

Publicidad

The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling



Alex Ubago – Me Arrepiento

Publicidad

Publicidad

Pitbull – I Know You Want Me



Publicidad

Shakira – Loba