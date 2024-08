El 30 % de las colombianas finge el orgasmo, según estudio

Durante elMes del Orgasmo, una iniciativa que busca promover la conversación abierta sobre el placer femenino, se revelaron datos alarmantes sobre la sexualidad de las mujeres en Colombia. Según un estudio realizado por Gleeden, una plataforma de citas no monógamas, alrededor del 30% de las mujeres en el país admite haber fingido un orgasmo para satisfacer a sus parejas. Más preocupante aún, más de la mitad de estas mujeres lo hace porque no sienten deseo de tener un encuentro íntimo.

El orgasmo femenino no solo es una fuente de placer, sino que también trae consigo múltiples beneficios para la salud, como la reducción del estrés, la mejora del sueño y el fortalecimiento del sistema inmunológico. A pesar de estos beneficios, muchas mujeres en Colombia no alcanzan el clímax durante sus relaciones sexuales.

El estudio también reveló que el 70% de las mujeres colombianas se masturba en solitario, y cada vez más, los juguetes sexuales forman parte de este ritual de autoconocimiento y placer.

Consejos para mejorar la experiencia sexual:

1. Comunicación Abierta: Hablar abiertamente con la pareja sobre deseos y necesidades es clave para mejorar la experiencia sexual y aumentar las posibilidades de alcanzar un orgasmo mutuo.

2. La Edad No Importa: El placer sexual no tiene edad. Es fundamental conocerse a sí misma y disfrutar del momento, sin importar la etapa de la vida en la que se encuentre.

3. Crear un Ambiente Relajado: Un entorno cómodo y sin distracciones es esencial para disfrutar plenamente del momento íntimo. La clave está en relajarse y no presionarse por alcanzar el orgasmo rápidamente.

Beneficios del orgasmo:



Reducción del estrés: Durante el orgasmo, el cuerpo libera endorfinas y oxitocina, hormonas que actúan como analgésicos naturales y generadores de bienestar. Esto ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, promoviendo una sensación general de calma y felicidad. Mejora del sueño: El orgasmo puede facilitar un sueño reparador debido a la liberación de prolactina, una hormona que induce la relajación y somnolencia. Por ello, tener orgasmos regulares puede contribuir a un mejor descanso nocturno. Fortalecimiento del sistema inmunológico: La liberación de hormonas y el aumento del flujo sanguíneo durante el orgasmo pueden fortalecer el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a defenderse mejor contra enfermedades y manteniéndolo en un estado óptimo. Vinculación emocional: En las relaciones de pareja, el orgasmo puede fortalecer la conexión emocional. La liberación de oxitocina, también conocida como la "hormona del amor", durante el clímax refuerza los lazos afectivos y la intimidad entre las parejas. Salud cardiovascular: Los orgasmos regulares pueden tener un efecto positivo en la salud cardiovascular. El aumento temporal en la frecuencia cardíaca durante el orgasmo es similar al ejercicio moderado, lo que contribuye a la salud del corazón y la circulación sanguínea. Autoestima y bienestar: Experimentar orgasmos puede mejorar la autoestima y la percepción personal del cuerpo. Una vida sexual satisfactoria contribuye al bienestar emocional y al desarrollo de una imagen corporal positiva.

El orgasmo es una parte integral de la salud sexual y general. Promueve el bienestar físico, emocional y psicológico, y es fundamental en las relaciones afectivas. Hablar abiertamente sobre el orgasmo y trabajar para mejorar la calidad de la vida sexual es clave para el bienestar integral de las personas. Estos hallazgos subrayaron la importancia de la educación sexual y la necesidad de romper los tabúes que aún rodean la sexualidad femenina en Colombia.