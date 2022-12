Sin micos ni dinero será botar 35 años de investigación a la basura: Patarroyo

investigaciones en Leticia y recortaron en gran medida el presupuesto para sus investigaciones.

El científico reveló que ha sufrido varios recortes de presupuesto, que entre otros han sido destinados para instituciones como Colciencias, que lo han llevado no solamente a disminuir su investigación sino el personal con el que adelanta la misma, “he pasado de trabajar con 100 personas a 48, yo no les puedo pedir que no alimenten a sus hijos por amor a la ciencia”.

Agregó que tiene perfecta claridad que este tipo de decisiones no son culpa de los Gobiernos sino de “funcionarios intermediarios que está demostrado hoy en día que pueden ser muy influenciados”.

Dijo que para poder continuar con sus investigaciones necesita cerca de 6 mil millones de pesos “que comparado con lo que se necesitaba anteriormente viene siendo nada y finalmente ese dinero siempre están auditando en qué se gasta y se sabe que es en investigación”.

Se autodenominó una persona transparente pero que siempre está buscando retos para superar, “soy un bicho competitivo pero limpio”, dijo.