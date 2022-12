Solicitan captura de actor de ‘Patito feo’ por violar a su compañera de set

La acusación en Nicaragua contra el actor argentino Juan Rafael Pacífico Dabul, conocido como Juan Darthés, por supuesta violación sexual contra la actriz Thelma Inés Fardin, fue plasmada en un expediente de 13 folios, según el escrito presentado este jueves por el Ministerio Público nicaragüense.

Fardin fue identificada con su pasaporte argentino en su calidad de víctima y ofendida en la acusación presentada por la codirectora de la Unidad de Género de la Fiscalía General de la República de Nicaragua, Sandra Isabel Dinarte Cárcamo, ante el juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, a cargo del juez Celso Urbina.

Publicidad

En tanto, Darthés fue presentado como acusado e identificado con su número de cédula, según los datos generales del asunto publicado en el sistema electrónico del Poder Judicial, en el que explica que el caso está "en trámite" porque no se ha detenido al actor.

En su acusación, la fiscal Dinarte Cárcamo solicitó la captura de Darthés.

De acuerdo con la denuncia, Darthés se aprovechó de su "vínculo de confianza" con Fardin para cometer la agresión sexual en un hotel de Managua en 2009 durante una gira por Nicaragua de la serie de televisión "Patito Feo: El show más lindo", que ambos protagonizaban.

La violación presuntamente ocurrió cuando él tenía 45 años y ella era una adolescente de 16 años, según la acusación.

Publicidad

El proceso contra Darthés se inició en diciembre de 2018, cuando el caso llegó a la Fiscalía de Nicaragua.

Tras la denuncia legal, hace 10 meses, Fardin hizo público el caso a través de un video en el que explica lo ocurrido visiblemente conmovida.

Publicidad

"En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años, era una nena, el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años, una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara", relató la actriz, antes de dar detalles.

"Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar, y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme, y sobre todo a darme mucho amor", continuó Fardin, en su relato público.

La actriz argentina calificó este jueves de "logro" la decisión de la Justicia nicaragüense de avanzar en la persecución penal contra Darthés.

El hecho conmocionó a Argentina y el actor afirmó en una entrevista que "nunca" violó "a nadie", sino que fue la actriz la que se le "insinuó" y él le dijo "que no".

Publicidad

Una vez se complete el proceso judicial en Nicaragua -país donde los delitos por violación prescriben-, el juez "va a pedir la extradición a Brasil", país de origen de Darthés y adonde se mudó tras conocer la denuncia, lo que abrirá una "nueva etapa" en este caso, según la defensa de Fardin.

"Ahora tenemos que conseguir apoyos en Brasil. En el caso de que Brasil no extradite, que es lo que sabemos que va a suceder, por principio constitucional, ya entraremos en un proceso en el cual tendremos que llevar adelante el juicio en esa jurisdicción", aseguró Sabrina Cartabia, abogada de la actriz.

Publicidad

El caso de momento está en manos del juez nicaragüense Urbina, quien decidirá si acepta o rechaza la acusación contra Darthés.