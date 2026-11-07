¿Su gato dejó de ronronear?, esta señal podría revelar lo que hay detrás de esta conducta

Los gatos son conocidos por su particular comportamiento y por el sonido que producen cuando están tranquilos: el ronroneo. Sin embargo, no todos lo hacen cuando reciben caricias, una situación que suele generar dudas entre sus dueños, quienes pueden interpretar este gesto como una señal de rechazo o falta de cariño.

Aunque para muchas personas este sonido representa una muestra de afecto, algunos expertos explican que existen diferentes motivos por los cuales un gato no ronronea. Esto no significa necesariamente que no quiera a sus cuidadores, pues cada animal tiene una manera particular de expresar sus emociones y relacionarse con quienes lo rodean.

Imagen de referencia. Identificar el lenguaje corporal de su gato permite entender si la ausencia de ronroneo es normal o indica alguna molestia. Foto: IA

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¿Por qué algunos gatos no ronronean cuando reciben caricias?

Uno de los factores que explica este comportamiento es la personalidad del felino. Algunos felinos son menos expresivos con este sonido y prefieren demostrar su cariño de otras maneras, como frotar su cabeza contra sus dueños, permanecer cerca de ellos o acompañarlos durante diferentes momentos del día.

Otra razón puede estar relacionada con la forma en que reciben las caricias; es posible que determinadas zonas o movimientos les resulten incómodos, por lo que no reaccionan con un ronroneo. En estos casos, es importante reconocer las preferencias del animal y observar cómo responde al contacto físico.



También existe algo conocido como "ronroneo silencioso". Se trata de un sonido que ellos producen con una frecuencia tan baja que resulta casi imperceptible para las personas. Por eso, algunos cuidadores pueden pensar que su mascota nunca ronronea, aunque realmente sí lo hace.

De acuerdo con un estudio realizado por Adopt a Pet, las variaciones genéticas también pueden influir en la frecuencia con la que los felinos producen este sonido. Entre las razas que suelen ronronear menos aparecen el chartreux, el persa y el azul ruso, entre otras.

Imagen de referencia. Aunque muchos gatos disfrutan el contacto físico, la falta de ronroneo puede ser natural en ciertos tipos de personalidad felina. Foto: IA

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¿La crianza influye en que un gato no ronronee?

El entorno en el que crece un gato también puede influir en este comportamiento. Por ejemplo, aquellos que tuvieron un desarrollo en ambientes silvestres o fueron separados de su camada pocos días después de nacer pudieron tener menos oportunidades de desarrollar ciertas conductas relacionadas con la interacción.

Esto explica por qué no todos reaccionan de la misma manera cuando reciben atención. Mientras algunos comienzan a ronronear apenas sienten una caricia, otros prefieren permanecer tranquilos o demostrar su cercanía mediante comportamientos diferentes.

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Imagen de referencia. La falta de ronroneo en un gato al ser acariciado puede responder a factores de temperamento, incomodidad o salud felina. Foto: IA

¿Cuándo debería preocuparle que su gato deje de ronronear?

Aunque no escuchar este sonido desde el principio no necesariamente representa un problema, la situación cambia cuando un gato que acostumbraba ronronear deja de hacerlo repentinamente. Este cambio puede estar relacionado con dolor, molestias físicas o algún problema de salud que necesita atención.

El estrés también puede influir; una mudanza, las modificaciones en su rutina o la llegada de otra mascota pueden generar cambios en su comportamiento. Asimismo, la edad y el envejecimiento pueden modificar la manera en que los felinos se relacionan con su entorno y expresan sus emociones.

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Por eso, es importante prestar atención a otras señales que acompañen la ausencia del ronroneo. Si él presenta apatía, pierde el apetito o comienza a aislarse, lo recomendable es llevarlo a una consulta veterinaria para identificar qué ocurre y recibir orientación profesional.