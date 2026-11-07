¿Cómo volver a encontrar pareja después de los 40? Psicóloga explica los errores más comunes

Volver a estar soltero después de los 40 implica encontrarse con una forma muy distinta de conocer personas. Las aplicaciones, las redes sociales y prácticas como el ghosting hacen que buscar pareja ya no funciona igual que hace algunas décadas.

En entrevista con Casa Blu, Karol Suescún, psicóloga de la Universidad de Antioquia y creadora de la comunidad DECIDE, explicó que quienes vienen de relaciones largas pueden necesitar aprender nuevamente a estar solteros, ampliar sus círculos sociales y conocer personas sin poner desde el comienzo toda la presión en encontrar una nueva pareja.

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¿Por qué puede ser más difícil conocer gente después de los 40?

El trabajo desde casa, las jornadas ocupadas y el hecho de que muchos amigos ya tengan pareja o familia pueden reducir los espacios cotidianos para conocer nuevas personas.

“Nosotros a los 40 trabajamos mucho, o sea, todos estamos súper ocupados, no estamos con tiempo de estar saliendo tampoco a conocer gente”, explicó.



La psicóloga agregó que buscar pareja puede convertirse además en una inversión emocional y de tiempo importante cuando cada nueva cita se enfrenta con la expectativa de encontrar inmediatamente a alguien compatible. Por eso, propone recuperar también espacios destinados simplemente a hacer amigos, conversar y ampliar el círculo social.

Las aplicaciones son otra alternativa, aunque las nuevas dinámicas digitales también han traído fenómenos como el ghosting, que ocurre cuando alguien interrumpe repentinamente el contacto sin dar explicaciones.

Pareja en cena romantica Magnific

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El error de convertir la primera cita en una entrevista

Para Suescún, uno de los problemas frecuentes al regresar a la soltería después de una relación larga es el miedo a volver a sufrir. Ese temor puede llevar a elevar tanto las exigencias que conocer a alguien deja de ser un proceso gradual.

“El error más común es el miedo a volver a sufrir. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, buscamos ayuda, pero lo que hacemos es construir una armadura, o sea, creamos una lista de exigencias que nadie puede cumplir”, señaló.

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Según la especialista, esa prevención puede hacer que desde el primer encuentro se intente determinar si la otra persona cumple todas las características necesarias para convertirse en una pareja a largo plazo.

“Una primera cita ya no parece una cita, sino que parece una entrevista de trabajo, de tantas exigencias, a ver si tú sí cumples, porque es como si te estuvieran ya evaluando para ser la persona con la que te vas a volver viejito o con la que vas a convivir”, explicó.

La recomendación es recuperar la posibilidad de conocer con calma, observar cómo se construye el vínculo y reconocer tanto comportamientos saludables como aquellas banderas rojas que pueden aparecer en una relación.

¿Está buscando pareja? Estos errores pueden estar complicándole la conquista. Foto: generado con ChatGPT.

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Conocer personas sin que todo tenga que terminar en una relación

Precisamente por esas dificultades, Suescún creó DECIDE, una comunidad en la que se organizan actividades presenciales para que las personas puedan encontrarse varias veces, conversar y desarrollar nuevos vínculos sin que cada reunión sea una búsqueda de pareja.

“No es que tú compras un ingreso a un encuentro con personas que nunca vas a volver a ver, sino que es un encuentro con personas que vas a seguir viendo en todos los encuentros del mes”, explicó.

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La psicóloga señaló que antes de ingresar realiza una entrevista virtual de aproximadamente 15 minutos y que las actividades también incluyen conversaciones sobre relaciones sanas, comunicación y señales de alerta.

“Las personas son convocadas como personas que quieren relaciones sanas. Entonces, las conversaciones en las actividades que tenemos son sobre cómo nosotros somos hombres y mujeres hoy en día y cómo mejorar nuestras formas de relacionarnos, nuestra comunicación, las banderas rojas, todas esas cosas”, afirmó.

Para Suescún, volver a empezar no implica salir inmediatamente a buscar una nueva relación, sino que esta nueva etapa consiste en hacer amigos, ampliar los espacios sociales y volver a acostumbrarse a conocer personas.

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Escuche la entrevista completa aquí: