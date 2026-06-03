'Superman' visitará Colombia este 2026: famoso actor llega a la Comic Con

Del 26 al 29 de junio en Bogotá se llevará a cabo una nueva edición de la Comic Con que, como es habitual, contará con invitados de talla internacional entorno al mundo 'geek' y, esta vez, no será la excepción tras confirmarse la presencia del actor estadounidense Tyler Hoechlin, quien dio vida a a Superman en las exitosas series 'Supergirl' y 'Superman & Lois', además de su recordado papel como 'Derek Hale' en 'Teen Wolf'.

"El actor estará presente el próximo lunes 29 de junio en Corferias, como parte de las actividades de Comic Con Colombia 2026, el evento de cultura pop, entretenimiento e industrias creativas más importante del país. Con una trayectoria que supera dos décadas en cine y televisión, Hoechlin se ha consolidado como uno de los actores más destacados de su generación. Su interpretación de Clark Kent y Superman le permitió ganarse el reconocimiento de millones de seguidores alrededor del mundo, convirtiéndose en una de las versiones más populares y apreciadas del icónico superhéroe de DC Comics", expresaron desde la organización.

Foto: suministrada

Esta confirmación Carlos Segundo, una de las voces más emblemáticas del doblaje en español; FLOW, ha logrado una conexión con el público latinoamericano tras exitosas presentaciones en países como México, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Son considerados la "realeza de los Anisongs" y otro más, que hacen que esta edición de este evento vuelva a ser algo especial.

“La presencia de Tyler Hoechlin en Comic Con Colombia 2026 reafirma el compromiso del evento de acercar a los fanáticos colombianos a las grandes estrellas del cine, la televisión, el anime y la cultura pop mundial”, afirmó Julio Caballero, productor de Comic Con Colombia.



Comic Con Colombia 2026 se realizará del 26 al 29 de junio en Corferias, Bogotá, y reunirá a miles de aficionados en torno a experiencias, exhibiciones, invitados especiales, conferencias, concursos, actividades interactivas y espacios dedicados al entretenimiento para toda la familia.