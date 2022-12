“Tenemos esperanza”: el llanto de una madre venezolana que espera la ayuda humanitaria

BLU Radio llegó hasta el puente Tienditas y pudo constatar cómo muchos venezolanos esperan con ansias, con esperanza, con fe y con mucha ilusión la llegada de ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos.

Publicidad

Así vive María Isabel Jovito, una venezolana que huyó de su país dejando a tres de sus cuatro hijos atrás con la esperanza de encontrar una oportunidad y la fe de que algo de la ayuda humanitaria estadounidense le llegue a su familia.

“Lo dejé todo allá y no hemos podido mandarles nada a mis hijos. Estamos esperanzados en esa ayuda humanitaria”, dijo, entre lágrimas, la valiente mujer a BLU Radio.

Publicidad

Y no es para menos su tristeza. De una orden de Maduro y una acción de la Guardia Nacional de Venezuela depende que sus hijos puedan tener un poco de comida y algo de medicinas por si se enferman. Aunque en el vecino país esto ya no es un derecho, sino un privilegio de pocos.

Publicidad

“Dicen que el expresidente Maduro no va a permitir la entrada de las ayudas, pues nos preocupa porque nosotros dejamos nuestras familias allá. Yo dejé tres hijos y a mi mamá. Esto lo pone a uno mal”, dijo.

En Venezuela no queda mucho, salvo la esperanza que Guaidó representa para los que, como María Isabel, lo han perdido todo.

Publicidad

Sus hijos sobreviven con lo que encuentran y con lo que ella, con mucho esfuerzo, puede mandarles.

Publicidad

“Ellos me dicen que les mande para la comida y para los estudios, pero no he podido. Dios no nos va a desamparar y esperamos que este señor Maduro sea tocado de corazón”, sentenció la desesperada mujer.

Ella se va del puente Tienditas sin que nadie le confirme que la ayuda va a cruzar la frontera llueva truene o relampaguee, pero una parte de su corazón está tranquilo porque tiene fe, esa certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.

Publicidad