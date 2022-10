Tiktoker accidentalmente compró un sofá de 100.000 dólares y ahora le pide plata a sus seguidores

¿Gastar todos sus ahorros en algo que no tenía planeado? Ese es el caso de Quenlin Blackwell, una popular tiktoker que suele publicar contenido constantemente. Y es que, en el video que publicó en las redes sociales, se ve a la joven llorando y contando que había comprado, de forma accidental, un sofá de 100.000 dólares.

"Estoy a punto de vomitar. Casi estrello mi coche cuando lo vi. Si tienes un millón de dólares, ¿podrías donar? Si tienes mil millones de dólares, ¿puedes prestarme un poco, por favor?", fue lo que dijo en el video la influencer.

Publicidad

En la declaración, la joven comentó que introdujo los datos de su tarjeta bancaria a modo de "broma" y que para poder sufragar la compra innecesaria, se abrirá una cuenta de OnlyFans ya que no le gustaba la idea de "hacer un trabajo convencional".

"No quiero, pero voy a tener que hacerlo. Estoy a punto de vomitar, porque sé que no me han devuelto el dinero", aseguró.

The couch people WONT REFUND ME so… pic.twitter.com/kfdg6I1gZF — queen quen (@quenblackwell) October 10, 2022

A pesar de la situación, algunos de sus seguidores pusieron en duda el testimonio de la tiktoker.

Publicidad

"No le creo, siento que solo está llamando la atención", "¿Es posible que alguien haga eso?", "Por despistada", "Yo creo que no dejaría de llorar", "A mi me pasa eso y vendo todos mis órganos", "Eso les pasa por no prestar atención", "Yo siento que no le creo", fueron los comentarios de algunos usuarios.

Escuche el podcast de Lo más Viral