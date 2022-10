Tino Asprilla busca a vendedora de pescado que desesperada se lamenta de su situación

El video de una humilde vendedora de pescado en Quibdó que, en medio de lágrimas y desesperación, se lamenta por la dura situación económica que vive en época de pandemia se hizo viral en redes sociales.

“Estoy aburrida, harta porque me voy a enloquecer. Voy a salir matando o no sé (…) Desde que entró la cuarentena no he podido vender y las cosas se me dañan y tengo que botarlas”, sostuvo la mujer al medio 45 Segundos.

“¿Quién le soluciona los problemas a uno? La gente viene a cobrarle a uno y uno no tiene plata. Acá todas estamos sufriendo (…) ¿Por qué nos castigan de esa manera? Denme una solución”, vociferó, altamente alterada, la mujer.

Las imágenes originales fueron captadas por el periodista chocoano Aldemar Valencia:

El video se hizo tan viral que llegó a oídos del reconocido exfutbolista colombiano Faustino Asprilla, quien ahora pide ayuda para localizar a la mujer y así poderle ayudar en su dura situación.

