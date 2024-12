Tras una cita fallida, ella no se quedó callada y le envió un contundente mensaje

Las redes sociales no dejan de sorprender con historias que rápidamente se vuelven virales . En esta ocasión, un video compartido por el usuario @chacalcoggian en TikTok, conocido por narrar anécdotas insólitas, captó la atención de millones tras relatar el desenlace de una cita fallida que dejó a todos reflexionando.

En el video se observa la captura de pantalla de una conversación entre dos personas que habían salido juntas. Uno de ellos envió un mensaje solicitando la mitad de los gastos de la cita. “Hola. Ayer se me pasó mandarte. Descotá obvio el helado y el tip que dejaste”, escribió el hombre, acompañando el mensaje con los datos de su cuenta bancaria para la transferencia. También agregó: “Y perdón, un embole que no se dio. Fue lindo conocerte igual. Beso”.

Al día siguiente, la joven respondió con un pantallazo del comprobante de la transferencia realizada, pero lo que realmente causó impacto fue el mensaje que acompañó.

“Hola, Mati. Acá va la transferencia. Ayer estuve trabajando todo el día y cuando vi ya era tarde”, comenzó diciendo de forma cordial. Sin embargo, luego dejó clara su postura: “Solo quiero decirte, si te sirve de algo porque no soy quién para dar consejos, pero si salís con alguien, no finjas ser el caballero solo para quedar bien con el mozo cuando traen la cuenta. Te ofrecí el efectivo que tenía en ese momento (unos $30.000 y pico) y me dijiste que no. ¿O me pediste la mitad post cita porque no fue lo que esperabas? No lo sé y no me importa”.

El video, que ya acumula más de un millón de reproducciones y 90 mil ‘me gusta’, ha generado un intenso debate en los comentarios. Muchos usuarios aplaudieron la respuesta de la joven y cuestionaron la actitud del hombre

“No conozco a la chica y sé que es una tremenda mujer. Ojalá encuentre a alguien adecuado”, “Una verdadera dama y el, bueno”, “Yo no le mandaba nada”, “me encanta como le transfiere como diciendo "a mi no me cuesta mira"”, “me encanta como le transfiere como diciendo "a mi no me cuesta mira" 😂😂”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.