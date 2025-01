Un hombre con 87 hijos planea llegar a 100 en 2025: esta es su historia

Kyle Gordy, un joven estadounidense de 32 años, ha logrado convertirse en el padre biológico de 87 niños a través de sus donaciones de esperma. Su meta para 2025 es superar la cifra de 100 hijos y expandir su familia global a nuevos destinos .

Desde que comenzó a ofrecer sus servicios, Gordy ha expresado su deseo de ayudar a las mujeres a concebir cuando pensaban que no era posible. Lo hace de manera artificial o natural, según la preferencia de las futuras madres. A través de su página web, Be Pregnant Now, el donante ofrece su esperma de manera gratuita y maneja un sistema de puntos en el que califica a las mujeres con las que tiene relaciones sexuales. En caso de no considerar un “buen desempeño”, se abstiene de besarlas.

A lo largo de 2025, Gordy tiene previsto realizar varios viajes internacionales para cumplir su meta de alcanzar los 100 hijos. Durante sus viajes, se reunirá con mujeres de Japón, Irlanda, el Reino Unido y otros países europeos, con la intención de dejar su legado genético en diferentes partes del mundo. “Tengo planeados varios viajes por todo el mundo este año. Hablaré con algunas mujeres de Japón e Irlanda, dos países en los que aún no he tenido hijos”, explicó en una entrevista con The Mirror.

Si bien su vida se ha centrado en su misión de aumentar el número de hijos biológicos, Gordy también ha abierto la puerta a la posibilidad de bajar el ritmo en sus actividades si encuentra a la persona adecuada para una relación estable. “Estaría dispuesto a bajar el ritmo por la persona adecuada, pero ya no voy a presionarme demasiado. Aunque no me importaría tener una esposa irlandesa. Me encantaría establecerme allí, ya que disfruto mucho del país y he estado allí varias veces. Pero todavía no he ido a donar, así que esta será mi primera vez”, compartió.

En este momento, Gordy tiene 14 hijos en camino en países como Suecia, Noruega, Finlandia, Inglaterra y Escocia. Con estos, sumaría un total de 101 hijos biológicos. Su deseo de dejar un legado lo ha llevado a ser comparado con Pavel Durov, fundador de Telegram, quien también es conocido por su alto número de descendientes.

Con la esperanza de alcanzar su objetivo, Gordy está decidido a tener un hijo en cada país en los próximos años, incluyendo destinos como Japón, Irlanda y Corea, que aún no han sido parte de su proyecto. "Soy optimista de que 2025 será el año para tales esfuerzos. ¿Quién sabe? Podría tener un hijo en cada país para 2026", concluyó.