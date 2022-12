Un impulso me arrebató lo que más amo: ‘Epa Colombia’ se despidió de las redes

Luego de lo mediática que ha sido Daneidy Barrera en los últimos días, la joven conocida como ‘Epa Colombia’ envió un mensaje despidiéndose de las redes sociales.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

A la joven le prohibieron el uso de redes sociales y hablar con los medios de comunicación durante la audiencia de imputación de cargos por los daños que provocó al sistema de transporte de Bogotá.

“Sé que muchos me odian por lo que hice, no me estoy justificando, solo quiero pedir disculpas, a veces los seres humano nos dejamos llevar por un mal impulso. Me sucedió a mí, no pensé bien en el contenido que iba a subir”, escribió Barrera.

Vea también: Actitud de ‘Epa Colombia’ desata risas en audiencia de imputación de cargos

Publicidad

Además, dijo que trataría de remediar su error. Finalmente, se despidió de las redes deseando "paz".

“Me dejé llevar por un impulso de emoción y descontrol, un impulso que me arrebató lo que más amo y lo que con tanto esfuerzo me costó obtener. Solo les pido disculpas (…) trataré de remendar mi gran error... Con esta foto me retiro, solo deseo paz a todos”, escribió.

Publicidad

Publicidad

Las noticias de entretenimiento , actualidad de la farándula colombiana e internacional, vídeos de los artistas y personajes, fotos y mucho más contenido viral del mundo del entretenimiento en BLU Radio.

Publicidad