"Uno nunca deja de ser alcohólico": Valenciano da la cara en Mañanas Blu

Iván René Valenciano , el reconocido goleador del Junior de Barranquilla y exjugador de la Selección Colombia, se encuentra en el ojo del huracán una vez más. Esta vez, no por sus hazañas en el terreno de juego, sino por un incidente que ocurrió recientemente en los Estados Unidos, algo de lo que habló en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Valenciano explicó que estaba disfrutando de una comida en familia el domingo y había tomado algunos tragos. Después de acostarse tarde, se levantó temprano para dar un paseo y, en un desafortunado accidente, chocó su carro. Aunque no estaba en estado de embriaguez, sí había tomado unos tragos y las leyes estadounidenses son rigurosas y, como resultado, fue arrestado y llevado a la corte, según dijo.

“Si no hubiera ido con tragos, no hubiera ido a la cárcel”, dijo el exgoleador de la Selección Colombia, quien negó que llevara botellas de licor en su camioneta.

Sin embargo, Valenciano no esquivó las preguntas sobre su consumo de alcohol. A pesar del incidente, hizo hincapié en que tenía todos los documentos legales en regla en los Estados Unidos, incluyendo su Green Card y licencia de conducir.

Publicidad

"La gente está equivocada y piensa que cuando tú dejas de tomar trago durante cinco años, ya dejaste de ser alcohólico. Es la mentira más grande que puede existir", dijo el exjugador.

Durante la entrevista, Valenciano habló sobre su relación con el alcohol. Reveló que había dejado de beber durante cinco años en el pasado, pero había decidido volver a tomar en un intento por disfrutar la vida. También abordó el concepto de alcoholismo, destacando que, para quienes lo experimentan, siempre es una lucha constante, incluso si han pasado años sin beber. Afirmó que uno nunca deja de ser alcohólico y que siempre se debe estar alerta.

A la pregunta sobre el consumo de alcohol en el deporte, Valenciano argumentó que el consumo ocasional no afecta significativamente el rendimiento de un atleta y señaló que incluso deportistas de renombre como Michael Jordan disfrutan de bebidas alcohólicas de vez en cuando. También subrayó que ningún deportista juega bajo los efectos del alcohol y que, a menudo, los excesos se exageran.

Publicidad

“Michael Jordan, uno de los mejores deportistas de toda la historia, le gustaba el puro, y le gusta tomar sus buenos vinos, sus buenos tequilas, tiene una tequilera y todas las cosas. Y el tipo dentro de todo tenía una vida normal”, puntualizó.

En ese sentido, Valenciano manifestó que tener una adicción, dependiendo del deportista, no influye en el rendimiento y, para argumentar su posición, puso como ejemplo a Maradona. “El que es goleador es goleador”.

“A Maradona la cocaína o la efedrina no lo hacía jugar mejor a Maradona. No, Maradona tenía un talento innato”, dijo.

En respuesta a la preocupación de que su historia pueda dar la impresión de que el éxito es posible con el consumo de alcohol y drogas, Valenciano deja claro que no está justificando sus acciones y que cada persona es diferente. Él considera que su carrera podría haber sido aún más exitosa si no hubiera tenido problemas con el alcohol y la comida en exceso, pero destaca que no tenía el mismo talento que otros jugadores como Faustino Asprilla.