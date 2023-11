Valenciano admite en Blu Radio problemas con el alcohol tras detención en EE.UU: “Fue una recaída”

El exfutbolista colombiano Iván René Valenciano explicó qué fue lo que realmente pasó luego de que se conociera una foto detenido en Estados Unidos, en la ciudad de Weston, por manejar bajo efectos del alcohol. Según admitió en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, sí se tomó “unos tragos”, pero fue la noche anterior al incidente.

“El domingo estaba con mi señora, con mi familia, salimos a comer y me acosté tarde; estábamos tomándonos unos tragos. En la mañana salí a hacer unas vueltas y, como todo, un accidente que puede pasar. Se hablan tantas cosas, pero bueno, las leyes aquí en Estados Unidos son de esa manera y listo, me llevaron y me presenté en la Corte”, relató.

Sobre el momento de la detención cuando tuvo el accidente, que quedó grabado en video, Valenciano respondió que “si no hubiera ido con tragos, no hubiera ido a la cárcel”, pero que “no llevaba botellas de trago” en el carro que conducía.

Problemas con el alcohol: “Desde los 15 años tomo”

El ‘Bombardero’ contó que este problema con el alcohol, que causó revuelo por la figura que representó para la Selección Colombia en su momento, comenzó cuando era muy joven. Confesó que cuando tenía tan solo 15 año se dio cuenta que algo no iba bien. Resaltó que si no fuera por eso, su carrera como futbolista seguramente habría durado un poco más.

Sobre esos momentos ‘oscuros’ que vivió a causa del alcoholismo, mencionó que siempre puso “la cara” y asumió. Hoy, años después de luchar, admitió que sufrió “una recaída”. A la pregunta de por qué volvió a tomar alcohol después de tanto tiempo, dijo que en ese momento era algo que quería para "divertirse y pasarla bien”.

“Son decisiones que uno toma en la vida, decisiones que solamente uno sabe por qué las hace y porque situaciones, pero no es algo que tenga que cambiar mi vida, porque si durante un tiempo lo dejé y construí una vida y sigo construyendo una vida, creo que hoy no tendría porque cambiar absolutamente nada”, mencionó.

En ese sentido, subrayó que la “mayor mentira” que las personas pueden decir es que cuando “se deja de tomar trago durante cinco años ya se deja de ser alcohólico”. Según dijo, eso es un “error”; explicó que siempre se vive con eso y hay un “padrino” que cuida ese proceso de rehabilitación.

“La situación del alcohol siempre está ahí y por eso tienes un padrino para que tú lo puedas llamar y decirle ‘mira, tengo ganas de tomar, tengo ansiedad’ y esa persona te pueda ayudar. El alcohólico nunca va a dejar de ser alcohólico; dejé de tomar cinco años”.

Iván René Valenciano afirmó que esta es la primera vez que toma alcohol desde que lo dejó: “Tienes que salir adelante”, puntualizó.

“A veces pensamos que tenemos que poner excusas para justificar algo. Aquí no hay ninguna excusa; el señor Iván René Valenciano se tomó unos tragos el domingo, salió en la mañana, llegó, tuvo un accidente y listo, no estoy poniendo una excusa. Estuvo mal hecho, a cualquier persona le puede pasar”, sentenció.