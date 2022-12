"Uribista, fuera de la Minorista": así reapareció monja en plaza de mercado

A través de Twitter, comerciantes y clientes de la central Minorista de Medellín informaron de la reaparición de Adriana Torres, la monja uribista. Llegó con su hábito y encima llevaba un poncho.

En la plaza la vieron en la zona de venta plátanos y verduras y se ve cuando pasea por la plaza empujando un carrito de mercado en el que hay una caja y varias bolsas con legumbres.

La administración de la plaza le informó a BLU Radio que la mujer llegó este jueves a las 9:00 de la mañana y que, en medio de su visita, se caldearon los ánimos y por ello el personal de seguridad debió intervenir y retirarla de la plaza.

#MEDELLÍN. "Monja, uribista. Fuera de la Minorista". De esta forma recibieron a la monja Adriana Torres en la central de abastos Plaza Minorista José María Villa de la capital paisa. pic.twitter.com/a2QEsnJkyk — El Pregonar (@ElPregonar) October 11, 2019

Cada jueves, entre las 8:00 y 9:00 de la mañana, la monja uribista llega hasta la central Minorista en Medellín y con un carrito de mercado empieza a pedir frutas y verduras a los comerciantes. Ellos aseguran que desde hace años va hasta ese lugar, en algunas ocasiones lo que no le dan lo compra y hace paquetes de mercado para venderlo a los pobres. Así lo dijo Astrid, una de las comerciantes quien aclara que no tienen certeza de que sea monja pese a que siempre va con su atuendo.

Pero otro capítulo de esta historia es que no se presenta como Adriana Torres, sino cómo Adriana Aristizábal o Diana, como es conocida entre los comerciantes. Algunos afirman que es una persona muy grosera y trata, en algunos casos, con palabras soeces y dicen que nunca la han visto con escoltas.

Blu Radio se permite rectificar las notas emitidas los días 10 y 11 de octubre de 2019 relacionada con la hermana Adriana Patricia Torres Echavarría, en el sentido de que ella pertenece a la comunidad religiosa llamada Carmelitas Misioneros de Santa Teresita, según certificación allegada a Blu Radio. Por lo anterior, no se trata de una falsa monja como se adujo en las mencionadas notas