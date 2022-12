¿Viajaría a China con los gastos pagos? La tentadora oferta que recibió un colombiano

A Juan Pablo Pineda le llegó una oferta tentadora de los fabricantes chinos : están dispuestos a pagarles tiquetes aéreos, hotel y auxilio de alimentación para que él y su equipo de cinco personas viajen ya mismo a ese país comprarles mercancía.

La oferta no solo le ahorraría a su cadena de tiendas El Mayorista más de 30 millones de pesos solamente en pasajes, sino que le permitiría conseguir la mercancía que hoy necesita su negocio, pero que no está llegando al país por cuenta del coronavirus.

Publicidad

Por las cuarentenas, los pedidos de su empresa, suficientes para llenar ocho contenedores, están atrapados en ese país desde hace semanas.

"Al principio lo pensé, pero luego investigando me di cuenta de que el virus no está controlado", dijo Pineda. "Es muy tentadora la oferta, pero así mismo uno sopesa las cosas y piensa que si están dando ese incentivo por algo será. Uno no sabe si solo para reactivar la economía o si el tema está delicado", agregó.

El comerciante decidió quedarse y tratar de sortear la falta de mercancía ampliando las compras a empresas colombianas como Corona e Imusa, pero necesita encontrar fabricantes de juguetes para mascotas y productos para el hogar que le vendan tan barato como los asiáticos. Sin embargo, ninguna empresa colombiana produce juguetes a esos precios y el margen de espera se agota.

Publicidad

Vea aquí: Brasil confirma caso de coronavirus, el primero en América Latina

"En tres meses tengo que viajar con coronavirus o sin él porque no me puedo quedar sin juguetes para Navidad", dijo decidido.

Publicidad

Sus proveedores le prometieron que le tendrán listos tapabocas y protectores y todo un manual para no contagiarse durante su visita.