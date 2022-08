Video: con tierno mensaje, una mujer pidió que le tengan paciencia mientras aprende a conducir

Es viral en redes sociales un video TikTok, donde se puede apreciar como un carro rojo tiene escrito en la parte de atrás un mensaje, en el cual avisa que la conductora hasta ahora está empezando hasta ahora a conducir.

El hecho sucedió en Merida, Yucatán, en México. En un clip de diez segundos se ve como en el auto manejan por una de las calles de la ciudad.

“Por favor tenga paciencia, estoy practicando. Gracias”, dice el mensaje en la parte trasera del coche, que luego se volvió viral, pues muchas personas se sintieron identificadas con el caso de la mujer.

El clip está acompañado con una canción de la serie 'Bob Esponja' para mostrar lo 'gracioso' de lo sucedido, pero que a la vez algunos llamaron de "inteligente" y "precavida".

El video ya supera las 3 millones de reproduccions. Además, ya alcanzó más de 200.000 me gusta.

"Yo tenía un letrero así, y los demás me echaban el carro encima para asustarme"; "Yo pondria que si me pitan me pongo nerviosa, lloro, choco y llegamos tarde todos”; "Cuando aprendí a manejar, luego me la mentaban y eso que el carro tenía logos de escuela de manejo. Muchos no respetan a nosotros los principiantes" son algunos de los comentarios en la publicación.

