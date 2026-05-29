Video muestra el momento exacto en que montaña rusa falla con personas a bordo

Momentos de angustia vivieron ocho personas que quedaron suspendidas durante varias horas en una montaña rusa luego de que la atracción sufriera una falla mecánica en pleno recorrido.

La emergencia obligó a desplegar un complejo operativo de rescate para evacuar a los ocupantes, quienes permanecieron inmovilizados a gran altura mientras los equipos especializados trabajaban para ponerlos a salvo.

El incidente se registró la tarde del jueves en la atracción Iron Shark, ubicada en el parque Galveston Island Historic Pleasure Pier, en la ciudad costera de Galveston, Texas, Estados Unidos. La montaña rusa se detuvo de forma inesperada durante el ascenso vertical previo a una de sus caídas más pronunciadas, dejando a los pasajeros atrapados a unos 30 metros de altura.

La situación generó preocupación entre los visitantes del parque y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Varios videos captaron el momento en que los ocupantes permanecían suspendidos en dos filas de asientos, inclinados hacia el cielo y sin posibilidad de continuar el recorrido. Las imágenes mostraron a los pasajeros esperando la llegada de los rescatistas mientras la atracción permanecía completamente detenida.



🎢🚨 Momentos de tensión en Texas.



Varias personas quedaron atrapadas a más de 30 metros de altura en la montaña rusa Iron Shark, ubicada en el parque Pleasure Pier de Galveston, luego de que la atracción registrara una falla mecánica durante su ascenso inicial.



Equipos de… pic.twitter.com/QuDAoAgigt — 🔴 ESPACIO (@EspacioNoticias) May 29, 2026

Según informaron las autoridades, las personas atrapadas hacían parte de una excursión organizada por las instituciones Energized for STEM Academy Middle School y STEM Academy High School, vinculadas al Distrito Escolar Independiente de Houston.

El jefe de bomberos, Mike Varela Jr., explicó que los equipos de emergencia llegaron alrededor de las 5:30 de la tarde para iniciar las labores de rescate. Debido a la posición en la que había quedado detenida la montaña rusa, fue necesario desarrollar un procedimiento especializado para garantizar la seguridad de cada uno de los pasajeros.

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Uno a uno, los jóvenes fueron asegurados mediante arneses y trasladados cuidadosamente hasta una canastilla instalada en un camión de bomberos. Desde allí descendieron al suelo bajo la supervisión de los socorristas. Las maniobras se extendieron durante varias horas debido a la complejidad de la operación y a las condiciones en las que permanecían los ocupantes.

El rescate finalizó poco después de las 9:00 de la noche. Aunque ninguno de los pasajeros resultó herido, las autoridades señalaron que varios terminaron afectados emocionalmente tras la experiencia. Asimismo, indicaron que uno de los mayores retos fue la exposición prolongada al calor, una situación que aumentaba el riesgo de deshidratación entre los jóvenes.

Tras lo ocurrido, la administración del parque anunció una inspección exhaustiva de la montaña rusa para establecer qué originó la falla. De acuerdo con la información oficial del complejo, Iron Shark puede alcanzar velocidades de hasta 52 millas por hora y cuenta con una caída vertical cercana a los 100 pies, características que la convierten en una de las atracciones más extremas del lugar.