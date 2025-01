Video: siguió a su novio infiel y descubrió que tenía amante: era su amiga y no lo notó

En las redes sociales, los videos sobre infidelidades suelen acaparar la atención del público, y el último en volverse viral ha dejado a todos sorprendidos. Compartido en Instagram por @marlonhptv, el video muestra el impactante momento en que una mujer descubre que su novio le es infiel, y la peor parte es que la amante resulta ser su propia amiga.

El video, acompañado por la canción 'Tarde lo conocí' de Patricia Teherán, empieza con una mujer de cabello castaño bajándose de una moto, aparentemente sin sospechar lo que está a punto de descubrir. Al acercarse a una camioneta negra en movimiento, parece que la pareja dentro del vehículo estaba teniendo relaciones sexuales. La sorpresa aumenta cuando el hombre, que lleva una camiseta blanca, sale del coche y se enfrenta a la mujer que lo ha sorprendido.

Pero la trama se complica cuando una tercera persona, una mujer con jeans claros y un crop top, sale del vehículo sigilosamente sin ser vista. La mujer de la moto, al no notar nada extraño, comienza a revisar el coche, pero no encuentra a nadie.

Sin embargo, la revelación llega cuando la mujer que había salido del vehículo regresa y sorprende a la mujer de cabello mono con un abrazo. Lo que parecía una escena común de infidelidad toma un giro inesperado: ambas eran amigas. Este giro ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde los internautas reaccionan ante la ironía de la situación.

Algunos de los comentarios que se leen en el video son: "El de la moto se comió toda la película y mejor se fue jajajaja", "Bien dice que amigas, pocas o ninguna 🙌", "El crimen perfecto no existe", "Es actuado para mí", "No hay peor ciega que la que no quiere ver".