Viuda de Yeison Jiménez denuncia que un hombre la está “acosando y maltratando”: esto se sabe

La presentadora Diva Jessurum difundió en sus redes sociales una denuncia relacionada con presunto acoso contra Sonia Restrepo, viuda del cantante Yeison Jiménez.

Según la publicación, Restrepo afirma estar siendo víctima de una campaña de desprestigio liderada por un hombre, situación que —según indica— está afectando su tranquilidad personal y la de sus hijos. En el mensaje replicado por Jessurum se solicita apoyo para identificar al presunto responsable.

Sonia Restrepo y Yeison Jiménez. Foto: Suministrada

La comunicadora citó textualmente el llamado: “Amigos: la esposa de @yeison_jimenez está necesitando su ayuda. Este hombre, según ella, ha emprendido una campaña en su contra”. También señaló que Restrepo “asegura estar muy triste y molesta” y que requiere ayuda para identificarlo.

Por su parte, Restrepo expresó: “Me siento acosada, vulnerada y maltratada. Esto ya es personal, es persecución y abuso hacia una mujer que está pasando por la prueba más dura de su vida”. En otro mensaje, añadió: “Está acabando con mi tranquilidad, mi buen nombre y la paz mental de mis hijos”.



El caso ocurre tras el fallecimiento de Jiménez el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. Desde entonces, su familia había mantenido un perfil bajo.

Jessurum también hizo un llamado a la reflexión sobre la violencia en entornos digitales: “¿Por qué atacar a las mujeres, a los animales, a los niños? (…) deberíamos estar más unidos por los vulnerables”.

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Actualmente, no se han reportado pronunciamientos oficiales de autoridades sobre esta denuncia.