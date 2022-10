Vladimir Putin tiene un alimento que lo obsesiona, ¿cuál es?

Vladimir Putin es conocido por sus diversas decisiones frías y calculadoras , pero lo que muchos no sabían, es que el presidente ruso es un fiel amante de la gastronomía. Todo se debe a su abuelo que fue cocinero y, supuestamente, cocinó para Lenin y Stalin, así lo afirmó Putin en un documental que salió al aire en el 2018. Y es que, su abuelo trabajó en importantes establecimientos como el famoso e importante Hotel Astoria, que está ubicado en San Petersburgo.

Por eso, hay un aspecto muy llamativo del jefe de estado, prácticamente todas las ocasiones en las que Putin pide un postre o acompañamiento a su comida, hay un alimento que aparece casi el 100% de las ocasiones.

Según Witold Szablowski, autor del libro ''Rusia desde la cocina" , la única obsesión de Vladimir Putin es el helado. Esta información la consiguió cuando habló con Viktor Belyaev, el presidente de la Asociación Culinaria Nacional de Rusia.

"En todos los postres que llegan a su mesa hay al menos una bola de helado", aseguró Belvaev. No importa el color o el sabor, o la cantidad o la forma, pero a Putin no puede faltarle en sus postres.

¿Qué le gusta comer a Vladimir Putin?

De acuerdo con periodistas del canal de televisión NTV que llegaron a desayunar con el mandatario en el 2012, a Putin le gusta tomar zumo de remolacha y rábano picante, y los huevos de codorniz crudos. Además, más adelante declaró que le gusta el arroz y el trigo sarraceno, pero no la avena.

Sin embargo, mientras viaja, el mandatario consume otras cosas como el té verde y comer algo de fruta, también come salchichas, escalopes (un corte de carne sin hueso que se estira con la ayuda de un mazo), ternera y filetes caseros. No obstante, hay momentos en que no consume alimentos debido a su ocupada agenda.

