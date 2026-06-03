Advierten incremento de fraudes durante el Mundial: fallas de identidad preocupan a expertos

A menos de diez días para que inicie el Mundial de la FIFA, millones de aficionados se alistan para seguir de cerca el evento deportivo más importante del planeta. Ante ello, expertos advierten sobre riesgos que van más allá de lo que ocurre en el campo de juego.

Los fraudes digitales, la suplantación de identidad y los ciberataques aparecen como las principales amenazas en una temporada que, sin duda, moverá gigantescas cantidades de dinero y actividad en plataformas digitales.

De esa manera, las alertas toman especial relevancia, especialmente en Colombia, donde el fraude suele ser uno de los dolores de cabeza de los ciudadanos. Según lo revelado por la firma Namiral, más del 36 % de los colombianos han sido víctimas de fraude en el último año, situación reflejada por fallas en procesos de validación de identidad y firma electrónica.

Fraude digital en Colombia preocupa antes del Mundial

Las cifras muestran un panorama que preocupa a más de uno. De acuerdo con el informe, solo durante el primer semestre de 2025 se registraron más de 309.000 reclamaciones por fraude digital relacionadas con pagos y compras, lo que representa más de 1.700 casos diarios.

Para Elías Barzallo, presidente de Namiral para Colombia y Ecuador, uno de los principales errores es pensar que el peligro proviene únicamente de los delincuentes informáticos.

“Muchas organizaciones creen que el riesgo está únicamente en los hackers, cuando en realidad las mayores brechas siguen estando en procesos mal implementados de identidad digital y firma electrónica”, explicó el directivo.

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La cercanía del Mundial podría ser una oportunidad para que los ciberdelincuentes aprovechen el incremento de compras en línea, reservas de viajes, promociones falsas y transacciones digitales relacionadas con el torneo.

Mujer mirando su celular con desconfianza al recibir un mensaje de texto. Foto: creada con IA.

Riesgos de seguridad durante el Mundial generan alertas

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Las advertencias no están solo en el entorno digital. De acuerdo con un análisis de la Universidad Europea, la Copa del Mundo también tendrá desafíos de seguridad debido al contexto político internacional y a la magnitud del evento.

El profesor Álvaro Fernández Luna destacó que los organizadores han fortalecido los protocolos de protección con anillos de seguridad alrededor de los estadios y vigilancia reforzada en infraestructuras estratégicas. Sin embargo, advirtió que “es imprescindible poner el foco en nuevas amenazas como los ciberataques, cuya capacidad de interrupción y daño puede llegar a comprometer el evento en igual o mayor medida que los riesgos físicos tradicionales”.

Ciberataques y suplantación de identidad preocupan a expertos

Los especialistas han coincidido en que uno de los desafíos que más enfrentan las entidades es garantizar la seguridad de los procesos digitales. Las fallas en validación de identidad, el uso incorrecto de herramientas tecnológicas y los procesos de firma sin controles robustos siguen facilitando la suplantación y los fraudes.

Ahora, con millones de aficionados conectados durante el Mundial, los expertos recomiendan verificar cuidadosamente cualquier enlace, promoción o transacción relacionada con el torneo. Y es que el evento de la FIFA promete mover la economía a gran escala y podría convertirse en un terreno fértil para quienes busquen aprovecharse de los usuarios.