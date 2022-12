Estudiantes de colegio desarrollan juego para ayudar a niños con Síndrome de Down

Gabriel Amado, uno de los estudiantes que hace parte del equipo de desarrolladores del juego Mission Street, habló en La Nube de Blu Radio sobre al software que ayuda a los niños con Síndrome de Down.



Gabriel explicó que el videojuego enseña a los niños, entre los 6 y 12 años, a crear una rutina “especialmente cuando están en las calles con cosas como verificar al cruzar una calle, estar pendiente de los semáforos o ver que carros no venga, entre otros”.



Dijo que el objetivo principal de Mission Street es incluir a los menores con Síndrome de Down en la sociedad “y darles más independencia, el videojuego va avanzando de niveles y ellos son los protagonistas”.



El joven estudiante reveló que el juego fue inspirado en una “de las hermanitas de nuestros compañeros creadores por una experiencia determinada de vida y queremos que ellos tengan la independencia necesaria”.



Mission Street obtuvo el cuarto puesto en el concurso Your Ideas Your Iniciatives 2016, organizado por el Grupo Renault, quienes les entregaron 900 euros para hacer realidad su idea.