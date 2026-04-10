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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / “Bienvenidos a casa”: el mensaje con el que la NASA recibió a astronautas de Artemis II

“Bienvenidos a casa”: el mensaje con el que la NASA recibió a astronautas de Artemis II

Con este vuelo, la agencia probó sistemas fundamentales de la nave Orión y avanzó en la preparación de futuras misiones que buscarán llevar nuevamente astronautas a la superficie de la Luna.

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