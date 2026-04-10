“Bienvenidos a casa”: el mensaje con el que la NASA recibió a astronautas de Artemis II

“Bienvenidos a casa, Reid, Victor, Christina y Jeremy”. Con ese mensaje, la NASA celebró el regreso a la Tierra de la tripulación de la misión Artemis II, que concluyó con éxito tras completar un histórico viaje de 10 días alrededor de la Moon.



Cronología del amerizaje de Orión y fin de Artemis II

El retorno se confirmó luego de que la cápsula Orion amerizara en el océano a las 8:07 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), equivalente a las 00:07 UTC del 11 de abril. A bordo viajaban los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes protagonizaron una de las misiones más importantes del actual programa de exploración lunar.

Durante la fase final del descenso, el sistema de paracaídas de la nave se desplegó con éxito. Orion cuenta con un mecanismo compuesto por 11 paracaídas que reducen la velocidad desde cerca de 300 millas por hora hasta unos 20 mph, lo que permite un amerizaje controlado y seguro.

Antes de iniciar el descenso definitivo, el módulo de tripulación se separó del módulo de servicio, una maniobra clave para completar el retorno a la Tierra. Este procedimiento marcó el inicio de la última etapa del viaje después de la trayectoria que llevó a la nave a rodear la Luna.

A lo largo de la misión, la tripulación pudo observar el lado lejano del satélite natural, una región que no es visible desde la Tierra. Además, los astronautas vivieron la experiencia de observar un eclipse solar desde el espacio profundo, uno de los momentos más destacados del viaje.



¿Para qué se hizo Artemis II?

La misión Artemis II forma parte del plan de la NASA para impulsar una nueva etapa de exploración lunar. Con este vuelo, la agencia probó sistemas fundamentales de la nave Orion y avanzó en la preparación de futuras misiones que buscarán llevar nuevamente astronautas a la superficie de la Luna.

