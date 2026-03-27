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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Detectan posible segunda esfinge oculta bajo la arena en Guiza

Detectan posible segunda esfinge oculta bajo la arena en Guiza

Investigadores afirman que existe una coincidencia geométrica total en este lugar, lo que refuerza la hipótesis, aunque se estima un nivel de certeza en torno al 80%.

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