Colombianos usan la IA para ser infieles: así funcionan ahora las apps de citas

La inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar en las relaciones que nacen a través de internet. Desde mejorar una biografía hasta preparar el primer mensaje, estas herramientas se han convertido en un recurso para quienes buscan iniciar conversaciones y conseguir más coincidencias en aplicaciones de citas.

Una encuesta de Gleeden, plataforma de encuentros extraconyugales, encontró que el 65 % de los usuarios consultados ha utilizado inteligencia artificial en sus interacciones dentro de estas aplicaciones. Cerca del 70 % de quienes recurrieron a ella para mejorar sus perfiles o iniciar conversaciones aseguró haber conseguido más matches.

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El sondeo se realizó en línea entre el 9 y el 21 de agosto de 2026, con la participación de 16.500 usuarios de la plataforma. Los resultados muestran cómo la tecnología se está incorporando a distintas etapas del coqueteo digital, aunque también plantean preguntas sobre la autenticidad de las conversaciones.

¿Cómo utilizan la inteligencia artificial para ligar en aplicaciones de citas?

Según la encuesta, el 35 % de los participantes utiliza instrucciones o prompts para redactar o mejorar sus biografías, con el objetivo de proyectar una personalidad más interesante, divertida o misteriosa.

Las fotografías también hacen parte de esta tendencia. El 50 % reconoció haber usado herramientas de IA para realizar ajustes en sus imágenes, como mejorar algunos rasgos físicos, difuminar fondos o eliminar personas que aparecen en ellas.

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En las conversaciones, el 35 % afirmó recurrir a estas herramientas para crear primeros mensajes a partir de los intereses que identifica en el perfil de otra persona. Otro 25 % las utiliza para intentar reactivar diálogos que dejaron de avanzar o quedaron sin respuesta.

La tecnología también se emplea para abordar asuntos relacionados con las intenciones de cada usuario. Entre el 30 % y el 45 % de los hombres adultos consultados reconoció haber recurrido a la IA para responder preguntas difíciles, como explicar qué tipo de relación busca.

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Foto: Pexels.

¿Usar IA para conquistar puede afectar la confianza?

Aunque estas herramientas pueden facilitar el inicio de una conversación, su uso no siempre genera una percepción positiva. Más del 60 % de las mujeres encuestadas considera decepcionante o una falta de respeto descubrir que los primeros mensajes de un pretendiente fueron escritos con inteligencia artificial.

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El resultado evidencia una tensión entre la facilidad para encontrar las palabras adecuadas y la expectativa de conocer a alguien de manera auténtica.

Además, el 25 % de los usuarios consultados señaló que utiliza IA para identificar el momento oportuno y encontrar las palabras para pasar de una conversación virtual a una propuesta de encuentro privado.

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Los resultados corresponden a usuarios de Gleeden y no representan necesariamente el comportamiento de todas las personas que utilizan aplicaciones de citas en Colombia. Aun así, muestran algunas de las formas en que la inteligencia artificial comienza a intervenir en la manera de presentarse, conversar y establecer vínculos en internet.