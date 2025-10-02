Cómo cuidar a la mascota a punta de tecnología: evite tramites innecesarios

En Colombia, el 67 % de los hogares convive con, al menos, un animal de compañía, de acuerdo con cifras recogidas por la pet tech colombiana Miia. Y es que lo datos son impresionantes, porque la economía pet mueva alrededor de cinco billones de pesos al año.

Cuando se trata de cuidado, las familias buscan las mejores opciones para que su mascota siempre esté protegida. Por eso, es importante mantenerse actualizado con las alternativas para el cuidado y más en la actualidad, cuando la tecnología está cada vez más presente en estos procesos.

Incluso, existen unos chips y planes para rastrear y cuidar a la mascota, lo que sirve como puerta de entrada para que las personas se mantengan actualizados de lo que realmente es importante.

Miia ha expandido su propuesta de no solo tener más cobertura, sino de tener una “ejecución tecnológica” y la capacidad de orquestar la interacción entre los mundos físico y digital.



Personalización basada en datos

La estrategia llamada omnicanal está diseñada para buscar un equilibrio en la mezcla comercial. Si bien la expansión en retail, como la alianza con otras tiendas, proporciona alcance inmediato y facilita la prueba de primera compra, el frente digital es el principal motor para impulsar la frecuencia.



Para llegar a más dueños de mascotas, la compañía ha superado los 300 puntos físicos activos y proyecta alcanzar más tiendas en el futuro, buscando resolver la necesidad de disponibilidad inmediata y consistencia clínica que demanda Colombia.

Además, a través de Rappi las personas pueden pedir crear un canal para conseguir lo necesario. Por ejemplo, Miia explicó que utilizará los datos para “personalizar la experiencia del cliente”. En los próximos meses, la empresa planea “profundizar el uso de esta información” con el fin de obtener un entendimiento claro de los patrones de recompra.

La idea es que, gracias a la tecnología, se pueda acceder a una mejor atención e información sobre todo lo relacionado con las mascotas y sus necesidades, ya sea salud, nutrición y más.

Publicidad

De forma progresiva, la compañía integrará el Módulo de Nutrición de Miia, que se basa en tecnología para proporcionar educación, recomendaciones específicas y seguimiento personalizado.