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Blu Radio  / Tecnología  / Cómo eliminar el círculo azul de WhatsApp que a muchos incomoda: ¿para qué sirve?

Cómo eliminar el círculo azul de WhatsApp que a muchos incomoda: ¿para qué sirve?

El círculo azul de WhatsApp activa la IA de Meta, genera dudas y molestias, y aunque no se puede eliminar, sí existen formas de ocultarlo.

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