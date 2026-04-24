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Cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la forma de hacer empresa en Colombia

SAP celebró en Colombia su primera edición del SAP House con más de 600 participantes. El encuentro reunió a clientes y socios tecnológicos para discutir el papel de la inteligencia artificial y la nube en la gestión empresarial del país.

SAP House
Foto: SAP House
Por: Fernando Alfonso
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

SAP realizó en Bogotá la primera edición del SAP House Colombia, un evento de una semana que reunió a más de 600 representantes del sector empresarial, 35 clientes de referencia y 40 socios tecnológicos. La jornada abordó cómo la inteligencia artificial aplicada a los negocios y la migración a la nube están modificando los modelos operativos de las organizaciones en el país.

La agenda incluyó charlas con consultores de McKinsey, sesiones de demostración técnica y espacios de intercambio entre empresas. Organizaciones como Corona, Ecopetrol, Auteco y Valorem expusieron sus procesos de adopción tecnológica, con énfasis en los resultados concretos obtenidos tras integrar sistemas basados en datos en sus operaciones cotidianas.

El evento reflejó una tendencia que viene consolidándose en América Latina: las empresas priorizan la integración de aplicaciones, datos e inteligencia artificial en un mismo ecosistema, en lugar de implementar soluciones tecnológicas de manera fragmentada. Según los casos presentados, esa convergencia ha permitido reducir tiempos de respuesta operativa y mejorar la toma de decisiones en entornos de alta incertidumbre.

“Las empresas latinoamericanas están priorizando la agilidad para enfrentar los retos del entorno actual. Nuestra apuesta es infundir inteligencia artificial en todo el portafolio para que esa agilidad se traduzca en crecimiento sostenible”, sostuvo Claudia Boeri, presidenta de SAP para la Región Sur de Latinoamérica y el Caribe.

Esta primera edición del SAP House en Colombia se enmarca en una estrategia más amplia de la compañía por ampliar su presencia en mercados emergentes de la región con una oferta orientada a la nube. El próximo paso, según la empresa, será profundizar la integración de herramientas de IA generativa en sus soluciones de gestión empresarial.

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