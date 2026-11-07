¿Cómo saber si alguien abrió tu cuenta de WhatsApp en otro dispositivo? Sigue este paso a paso

WhatsApp almacena conversaciones, fotografías, documentos y otros contenidos personales que los usuarios comparten a diario. Por eso, descubrir que otra persona podría tener acceso a una cuenta desde un computador o teléfono desconocido representa una preocupación para quienes utilizan esta aplicación.

La plataforma cuenta con una herramienta que permite comprobar qué equipos tienen acceso a una cuenta, incluso cuando se trata de sesiones abiertas anteriormente en computadores compartidos mediante WhatsApp Web.

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Esta opción se encuentra en el apartado Dispositivos vinculados y permite consultar las conexiones autorizadas, verificar su actividad reciente y desconectar aquellas que generen sospechas. El procedimiento se puede realizar directamente desde el teléfono principal, sin necesidad de desinstalar la aplicación ni eliminar las conversaciones.

¿Cómo saber si alguien abrió tu WhatsApp en otro dispositivo?

Para comprobar si existen conexiones que no reconoces, es necesario ingresar a la configuración de WhatsApp. La aplicación muestra los equipos asociados mediante su función multidispositivo.

Los pasos cambian ligeramente dependiendo del sistema operativo del celular:

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En Android:

Abre WhatsApp desde tu teléfono. Presiona el menú de los tres puntos ubicado en la parte superior. Selecciona la opción 'Dispositivos vinculados'. Examina los computadores, navegadores y teléfonos que aparecen en la lista. Comprueba si reconoces todos los equipos asociados a tu cuenta.

En iPhone:

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Ingresa a WhatsApp. Selecciona el apartado 'Configuración'. Busca la opción 'Dispositivos vinculados'. Revisa las sesiones que aparecen registradas.

En este apartado también es posible consultar información sobre la última actividad de los dispositivos conectados. Este dato puede ayudar a identificar sesiones que el propietario no recuerda haber iniciado.

Sin embargo, encontrar un equipo vinculado no significa necesariamente que alguien esté leyendo los mensajes en ese instante. Lo que indica es que existe una conexión autorizada que puede tener acceso a la cuenta.

¿Cómo cerrar una sesión desconocida de WhatsApp?

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Si durante la revisión aparece un computador, navegador o teléfono que no reconoces, puedes desconectarlo desde el dispositivo principal. Para hacerlo, ingresa nuevamente a 'Dispositivos vinculados', selecciona el equipo que genera sospechas y presiona la opción 'Cerrar sesión'.

Después de completar este procedimiento, el dispositivo seleccionado perderá el acceso a tu cuenta de WhatsApp y necesitará realizar nuevamente el proceso de vinculación para utilizarla. Esta alternativa permite retirar conexiones individuales sin afectar las demás sesiones que el usuario reconoce.