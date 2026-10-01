Así puede activar los nuevos controles parentales de WhatsApp para proteger a sus hijos

WhatsApp continúa trabajando por cambiar la manera en que los padres pueden acompañar el uso que sus hijos adolescentes hacen de la aplicación. En marzo de este año estrenó las cuentas para menores que pueden ser administradas por los padres o tutores y restringía los contactos que podían conversar con el menor. Ahora, la plataforma de mensajería quiere llevar la protección más allá y empezó a desplegar nuevos controles parentales que permiten supervisar determinados ajustes y recibir avisos sobre algunas actividades de la cuenta.

Cabe resaltar que estas herramientas son totalmente opcionales y requieren que el padre o tutor vincule su propia cuenta con la del adolescente. Además, los cambios más sensibles quedan protegidos mediante un PIN establecido por el adulto.

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¿Qué podrán controlar los padres en WhatsApp?

Una de las principales novedades está en los ajustes de privacidad, donde los padres o tutores podrán intervenir en quién puede ver determinada información del perfil y quién puede contactar o agregar a su hijo a grupos.

Otra novedad importante es que se podrá limitar el uso de las funciones de la aplicación. Por ejemplo, en los Estados será posible establecer quién puede ver las publicaciones del adolescente y cuáles publicaciones puede ver él.



Si su hijo sigue Canales en la aplicación, usted podrá limitar el acceso únicamente a los que haya aprobado o impedir completamente que el adolescente siga nuevos canales o que cree el suyo propio.

Además, podrá recibir notificaciones sobre determinadas actividades si así lo decide, por ejemplo, cuando se bloquea o agrega un contacto, se crea o se entra a un grupo o se modifica información de la cuenta, como la foto de perfil. Incluso se pueden generar avisos cuando un grupo alcanza ciertos tamaños, como 30, 100 o 250 integrantes.

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¿Los padres podrán leer los mensajes de sus hijos en WhatsApp?

Aunque el sistema aumenta la supervisión sobre la cuenta, los padres no obtienen acceso a los mensajes ni pueden escuchar las llamadas. Toda esa información continúa protegida mediante el cifrado de extremo a extremo, por lo que únicamente las personas que participan en la conversación pueden acceder a su contenido.

El padre o tutor podrá saber, por ejemplo, que el menor entró y salió de un grupo, o que agregó un nuevo contacto, pero no podrá abrir desde su cuenta la conversación para leer qué están hablando.

Alertas de control parental en WhatsApp. Crédito: WhatsApp.

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¿Los padres podrán limitar la IA en WhatsApp?

Los nuevos controles también incluyen al asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación, y ante esto la aplicación ofrece dos configuraciones para los jóvenes.

La opción Estándar permite conversaciones ajustadas de manera general a un contenido para mayores de 13 años, mientras que la variante Limitada restringe todavía más los temas disponibles para conversar. Algunas funciones de Meta AI basadas en procesamiento privado también dejan de estar disponibles cuando se utiliza esta segunda configuración.

¿Cómo se pueden activar los controles parentales de WhatsApp?

Por ahora, el despliegue de estas nuevas funciones es gradual, por lo que la opción puede no aparecer todavía en todos los celulares o países. Ante esto, la recomendación mantener la aplicación actualizada mientras continúa expandiendo la función.

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Cuando esté habilitada, aparecerá una nueva sección de Controles parentales dentro de los ajustes de WhatsApp. Para utilizarla será necesario vincular previamente la cuenta del padre o tutor con la del adolescente.

Este nuevo cambio busca encontrar un punto medio entre brindar a los padres más herramientas para acompañar a sus hijos en el uso de redes sociales y al mismo tiempo respetar la privacidad de los menores.