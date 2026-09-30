¿Busca dónde pagar el agua, la luz o el gas? Esta práctica puede llevarlo a una página falsa

Buscar en internet dónde pagar la factura del agua, la luz o el gas parece una tarea cotidiana, pero puede convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes. Los portales falsos y anuncios que imitan páginas oficiales están siendo usados para engañar a usuarios que intentan encontrar un sitio legítimo para pagar sus servicios.

La alerta hace parte de un análisis sobre los nuevos desafíos del recaudo digital en Colombia, elaborado a partir de información del sector fintech y de reportes de ciberseguridad citados de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria). Así mismo se mencionan casos recientes de suplantación de portales de cobro de entidades como el Acueducto de Bogotá y empresas regionales de servicios públicos.

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El riesgo comienza antes de hacer el pago

De acuerdo con el análisis, uno de los métodos utilizados es el llamado Search Engine Phishing, mediante el cual los delincuentes crean anuncios o páginas que aparecen en los motores de búsqueda y que imitan los sitios oficiales de las empresas.



De esta manera, una persona que escribe en Google, por ejemplo, “pagar factura del agua” o “pagar recibo de energía” puede encontrarse con un enlace que parece corresponder a la empresa que presta el servicio, pero que en realidad dirige a una página falsa diseñada para obtener información personal, financiera o datos de pago.

El problema, según especialistas de la industria, no estaría únicamente en la seguridad de las plataformas de pago. También estaría en la dificultad que enfrentan los usuarios para identificar cuál es el canal autorizado antes de iniciar una transacción.

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Warino Viveros, CEO de Wepago, empresa colombiana que señala integrar más de 23.000 convenios de recaudo, explicó que el riesgo se concentra en el momento en que el usuario intenta encontrar dónde hacer el pago.

“La búsqueda fragmentada” de los canales, según Viveros, puede aumentar la exposición a enlaces maliciosos y afectar la confianza de los usuarios en los pagos digitales.

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¿Por qué es más fácil caer en estos engaños?

El análisis señala que los hogares pueden tener varias facturas y, por tanto, deben interactuar con diferentes plataformas para poder hacer sus pagos. Esta fragmentación puede generar lo que el sector denomina “fatiga transaccional”.

Por lo cual, de acuerdo con la información conocida, la situación aumenta el riesgo de que los usuarios terminen ingresando a enlaces recibidos por mensajes de texto, correos electrónicos o encontrados mediante búsquedas en internet sin verificar previamente su procedencia.

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¿Cómo evitar caer en una página falsa?

Compañías de servicios públicos indican que una de las principales recomendaciones es consultar directamente los canales oficiales de la empresa que presta el servicio y verificar allí las opciones disponibles para pagar la factura.

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También es importante revisar cuidadosamente la dirección del sitio web antes de ingresar datos personales, bancarios o de tarjetas. Los mensajes que llegan por SMS, correo electrónico o aplicaciones de mensajería y que presionan al usuario para realizar un pago inmediato deben ser tratados con especial precaución.

El análisis del sector plantea además la necesidad de que las empresas hagan más visibles sus canales autorizados y reduzcan la cantidad de pasos que debe realizar una persona para encontrar un lugar seguro donde consultar y pagar sus facturas.

No obstante, una alternativa segura para pagar las facturas de servicios públicos son las aplicaciones de las entidades bancarias, ya que la mayoría cuenta con esta función. Para realizar el pago, el usuario puede ingresar el número de contrato o escanear con su celular el código del recibo físico. Una vez identificada la factura, solo debe seguir las instrucciones de la aplicación para completar la transacción.

