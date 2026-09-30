¿La cámara de su celular se activa sola? Así puede verificar si lo están vigilando

Existen muchos miedos en torno a la privacidad y la tecnología. Está extendido el temor de que los celulares escuchan constantemente sus conversaciones para ofrecer publicidad personalizada. Ante esto, surge la duda de si, además de audio, los celulares también son capaces de captar video a través de las cámaras.

Oficialmente, ninguna compañía ya sea Apple, Google o el fabricante de su celular realiza estas prácticas. Sin embargo, esto no significa que un atacante haya podido acceder a su equipo y tener acceso a una vista privilegiada de lo que hace en su cotidianidad o en su intimidad.

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Existen herramientas de acceso remoto y programas espía capaces de acceder a funciones del teléfono e incluso de visualizar lo que aparece en pantalla. El problema es que este tipo de software busca precisamente funcionar sin llamar demasiado la atención.

Por eso, más que fijarse en una sola señal, es necesario estar atento por si aparecen varios cambios al mismo tiempo.



¿Cómo saber si lo están espiando a través de la cámara de su teléfono?

Uno de los indicios más evidentes es que la cámara se active sin motivo aparente. Muchas marcas han implementado señales en pantalla —como un punto verde— para que el usuario sepa si está encendida. Asimismo, si se da el caso en que usted intente tomar una foto y le aparezca un mensaje advirtiéndole que la cámara está siendo usada por otra aplicación, debe sospechar.

También puede darse el caso en el que le aparezcan fotografías o videos en la galería que usted no recuerde haber tomado.

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Sin embargo, no todas las señales deben ser tan evidentes. Por ejemplo, un malware que trabaja en segundo plano puede dejar varias huellas, como un mayor consumo de batería, calentamiento del teléfono o un aumento inesperado en el uso de datos, especialmente si intenta enviar información capturada desde el dispositivo hacia internet.

También pueden darse casos de cierres inesperados de aplicaciones, lentitud, reinicios sin explicación, una pantalla que se enciende sola o aplicaciones desconocidas que no recuerde haber instalado. Aunque ninguno de estos síntomas confirma por sí solo que exista espionaje, la combinación de varios sí justifica una revisión más detallada.

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¿Cómo saber qué aplicaciones tienen acceso a la cámara?

Es altamente recomendable revisar qué aplicaciones tienen permiso para utilizar la cámara y el micrófono y retirar el acceso cuando no exista una razón clara para que lo tengan. Una calculadora, un juego sencillo o una aplicación que no utiliza funciones audiovisuales, por ejemplo, difícilmente necesitaría acceso permanente a estos componentes.

En Android: vaya a Ajustes > Privacidad > Administrador de permisos > Cámara o Micrófono. La ruta puede cambiar ligeramente según la marca del celular.

En iPhone: entre a Ajustes > Privacidad y seguridad > Cámara o Micrófono. Desde allí puede activar o desactivar el permiso para cada aplicación.

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¿Qué hacer si alguien accedió a la cámara de su teléfono?

Si los indicios continúan, el siguiente paso es revisar y eliminar aplicaciones sospechosas o instaladas recientemente, comprobar nuevamente los permisos y actualizar el software del dispositivo. Empresas expertas en ciberseguridad como ESET recomiendan optar por soluciones antimalware para realizar un análisis de seguridad para buscar amenazas.

Si el comportamiento extraño persiste incluso después de estas comprobaciones o ya tiene certeza de que alguien accedió a su cámara, un restablecimiento de fábrica puede convertirse en una alternativa de último recurso, siempre después de respaldar la información importante.

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Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, advierte que las motivaciones detrás de este tipo de accesos pueden ser distintas.

“Puede que un ciberdelincuente busque obtener información para venderla en la dark web, o que alguien que está al acecho quiera acceder a las imágenes y videos capturados por la cámara”, explicó el especialista, quien añadió que mantenerse atento a comportamientos inusuales sigue siendo una de las primeras líneas de defensa.

Sin embargo, no se debe asumir que cualquier calentamiento o caída de batería significa que alguien está observando, sino cuando varios de esos cambios aparecen juntos y sin una explicación lógica.