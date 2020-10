¿Cómo ser una gamer pro? Black Widow, la chica que compite en League of Legends

Comenzó a jugar desde muy pequeña y después de 8 años de prácticas logró entrar al ámbito competitivo con su ingreso a Hunters eSports Club, como Mid Laner Sub en el famoso videojuego League of Legends. La trayectoria de Black Widow ha tenido un camino lleno de retos y oportunidades que han derribado estereotipos en la industria de los videojuegos , demostrando que el talento y la destreza no tienen género y que se trata de disfrutar lo que se hace.

Su testimonio es una invitación a la igualdad entre los gamers, a que se creen más equipos mixtos y a que las chicas que se sienten atraídas por los juegos en línea no desistan y sigan practicando hasta tener el nivel para demostrar que da lo mismo ser hombre o mujer a la hora de jugar.

