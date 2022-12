Con anuncios innovadores, arrancó el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona

Telefónica y Vodafone volvieron a criticar a las compañías que operan sólo en internet, conocidas como OTT (Over the top).

Publicidad

El Congreso, que se celebra hasta el jueves en el recinto ferial de la localidad de L'Hospitalet de Llobregat, vecina de Barcelona (noreste de España), comenzó hoy con muchas novedades y con la participación de destacados expertos, como presidente de Facebook, Mark Zuckeberg.

El rey Felipe VI inauguró hoy el Congreso Mundial de Móviles (WMC, sus siglas en inglés) y recorrió las instalaciones, parando en distintas exposiciones e interesándose por las novedades y ante quien la operadora francesa Orange realizo la primera prueba sobre red real de su tecnología de descarga a alta velocidad 4G+.

Publicidad

Este primer día del evento más importante del mundo sobre telefonía móvil estuvo plagado de presentaciones de innovaciones que buscan hacer más fácil la vida a empresas y usuarios, como la creación del estándar de la denominada tarjeta eSIM, que irá incrustadas dentro de los terminales y no sea necesario cambiarlas al elegir otro operador u otro modelo de terminal.

Publicidad

Pablo Gil Morales es uno de los directivos de Telefónica que está trabajando en el estándar junto a los operadores América Móvil, Ooredoo, Telefónica y China Unicom como operadores globales; Huawei, LG, Samsung y Sony Mobile como fabricantes de terminales; y Gemalto, Giesecke & Devrient, Morpho, Oberthur Technologies, STMicrolectronics y Valid como fabricantes de tarjetas SIM.

Sobre los planes de poner en marcha una operadora móvil virtual, el vicepresidente sénior de Google, Sundar Pichair, explicó que el objetivo de su compañía no es prestar servicios de telefonía a gran escala, sino mostrar a las operadoras de telecomunicaciones que se puede innovar en el terreno de la conectividad.

Publicidad

Asimismo, el directivo subrayó que Project Loon -los globos aerostáticos que despliegan conectividad- serán una realidad en dos años y que los aviones no tripulados de Project Titan realizarán su primer vuelo en unos meses.

Publicidad

El presidente de Telefónica, César Alierta, reivindicó el papel de las operadoras de telecomunicaciones en la revolución digital y recordó que son ellas las que están haciendo fuertes inversiones para que "todo y todos estén conectados".

Alierta insistió en la necesidad de una regulación que tenga en cuenta la cadena de valor en su totalidad y que garantice la no discriminación y unas reglas de juego iguales para todas las empresas, incluidas las OTT.

Publicidad

Por su parte, el consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, destacó la necesidad de desarrollar una regulación que defienda "la privacidad y la seguridad" de los internautas.

Publicidad

"Como usuario, me encanta Google, Apple, Amazon y Facebook porque lo hacen muy bien", pero no me gusta su posición de dominio, dijo.

Qualcomm dio a conocer la plataforma Zeroth Platform, que permite a la cámara del dispositivo móvil en la que esté instalada reconocer personas a tiempo real.

Publicidad

Apple e IBM lanzaron la segunda oleada de soluciones IBM MobileFirst para iOS, pensadas para las aerolíneas y los servicios bancarios y comerciales, y que pretenden transformar la manera de trabajar de los profesionales ganando en efectividad.

Publicidad

La multinacional estadounidense Intel presentó su nuevo procesador para teléfonos móviles y tabletas sencillas, el Intel Atom x3, que llevará por nombre SoFIA.

En el marco de la feria, la empresa de muebles Ikea anunció que a partir de abril venderá mesillas de noche, lámparas y escritorios que permitirán recargar los dispositivos móviles sin necesidad de cables, con sólo acercarlo al mueble.

Publicidad

Y el fabricante automovilístico Ford presentó una bicicleta eléctrica conectada al teléfono móvil y plegable, especialmente diseñada para ser transportada en automóvil para ser utilizada en momentos congestión del tráfico en la ciudad.

Publicidad

EFE