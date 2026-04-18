¿Cuáles son los mejores celulares de gama media para jugar en 2026?

Para muchas personas, contar con un celular es prácticamente un artículo indispensable, ya sea para llamadas o para mantenerse conectado en redes sociales; sin embargo, otros aprovechan la versatilidad de los teléfonos para tomar fotos, grabar y hasta para jugar.
De hecho, el ámbito gaming en videojuegos es bastante amplio, a tal grado que las compañías han visto en los dispositivos móviles un nuevo nicho; por ello, franquicias como Call of Duty, Fortnite, EA y League of Legends han creado videojuegos para el segmento móvil, lo que ha generado la duda sobre cuál celular vale la pena para jugar sin gastar mucho.
¿Cuál celular de gama media comprar para jugar?
Muchas personas, especialmente jóvenes, ven en el celular un lugar donde jugar y distraerse tras una larga jornada laboral o académica; sin embargo, no todos están dispuestos a gastar cifras altas para adquirir un teléfono de gama alta.
Por fortuna, ya existen teléfonos de gama media que permiten jugar sin comprometer la fluidez, por lo que aquí se presentan 4 opciones adecuadas para disfrutar estos videojuegos por largas horas.
El realme 15 T
El equipo de la marca china realme es un dispositivo que para muchos pasa desapercibido, pero que sin duda es una máquina potente para jugar, y es que el realme 15T está enfocado en la resistencia y en la autonomía.
Con una batería de 6.550 mAh (o 7.000 según la región) busca brindar una autonomía importante a la hora de jugar; además, tiene soporte de carga rápida de 60W. Por otra parte, la pantalla es AMOLED Comfort de 6,57 pulgadas, lo que ofrece buena calidad de imagen y colores, junto con una tasa de refresco de 120 Hz.
Finalmente, su procesador MediaTek Dimensity 6400 Max permite un buen control y potencia en juegos, sumado a sus 8 o 12 GB de RAM. Esto lo ubica como un equipo de gama media-alta equilibrado para jugar durante el día.
Samsung Galaxy A56
Este es uno de los modelos más destacados de Samsung, pues su tecnología se acerca a la de la serie S.
Cuenta con un chip Exynos 1580 y gráficos Xclipse 540, desarrollados junto con AMD, lo que le da un impulso gráfico del 17 % frente al modelo anterior. Además, ofrece mejoras en la experiencia gaming, permitiendo mayores configuraciones gráficas en juegos como Call of Duty o PUBG, junto con un sistema de refrigeración que reduce la caída de FPS.
La pantalla es Super AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz y su batería es de 5.000 mAh. Según el fabricante, puede ofrecer hasta 29 horas de uso, aunque en juegos ronda las 10 horas.
Huawei nova 14 Pro
Este modelo destaca por su diseño estilizado, pero enfocado en el consumo multimedia y los juegos. Su chip Kirin 8020 de ocho núcleos lo convierte en una opción sólida, gracias a su arquitectura gráfica Maleoon 920, que mejora la fluidez.
En juegos exigentes como Genshin Impact, el dispositivo mantiene estabilidad cercana a 60 fps. Su pantalla es OLED LTPO con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y su batería de 5.500 mAh permite uso durante todo el día. Además, incluye carga rápida de 100W, capaz de completar la carga en poco más de 40 minutos, y carga inversa de 5W.
Redmi Note 15 Pro
Finalmente, el dispositivo de Xiaomi, lanzado a inicios de 2026, destaca por su batería frente a otras referencias.
Cuenta con 6.580 mAh, lo que permite hasta dos días de uso o cerca de 11 horas y media de juego continuo. Su carga rápida de 45W permite completar la batería en aproximadamente una hora.
Su pantalla es AMOLED CrystalRes con tasa de refresco de 120 Hz, ideal para juegos rápidos como shooters. En cuanto a su procesador, incorpora un MediaTek Dimensity 7400-Ultra con 8 o 12 GB de RAM, lo que lo convierte en una opción estable para títulos como Mobile Legends o Genshin Impact.