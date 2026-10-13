¿Cuándo llega y qué costará en Colombia el HomeVIew, la Alexa de Apple?

Apple dio un paso importante en su tecnología con el anuncio de una herramienta que le competirá a Alexa y Google Home, herramientas de inteligencia artificial que se vuelven en ayudantes de millones de hogares y que, ahora, tendrá una nueva con HomeView que llegará al mercado este 2026.
¿Cuándo llegará el HomeView a Colombia?
Lo cierto es que la fecha de llegada al mercado colombiano es totalmente desconocida, pues este 2026 solo llegará a Australia, Canadá, Estados Unidos, India, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur y Sudáfrica, sin pistas de un impulso en Latinoamérica.
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Aunque no se conocen fecha, muchos portales tecnológicos y expertos en esta área apuntan que Latinoamérica podría entrar en los planes de este producto en cualquier momento del 2027, a la espera de lo que pasará en el mercado con estos primeros sitios en donde estará disponible.
¿Cuánto costará el HomeView en Colombia?
El precio actual es de 299 dólares, es decir, aproximadamente 951.000 pesos colombianos, sin embargo, no se ha confirmado si cuando llegue a Latinoamérica se mantenga en el mismo precio o este incremente.
Así funcionará la nueva herramienta de Apple
Esta nueva herramienta contará con inteligencia artificial al igual que sus competidores para que se vuelva en un aliado y un apoyo en las familias en funciones entretenimiento, además que con suscripción tendrá mayores accesorios disponibles como identificar personas, mascotas, paquetes y vehículos mediante cámaras compatibles.
Asimismo, puede aprovechar información personal previamente autorizada, como mensajes o eventos del calendario, para ayudar a realizar tareas entre aplicaciones.
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Las reservas comenzaron este 13 de octubre en mercados seleccionados y su disponibilidad está prevista para el 13 de noviembre de 2026.