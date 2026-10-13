¿Cuándo llega y qué costará en Colombia el HomeVIew, la Alexa de Apple?

Apple dio un paso importante en su tecnología con el anuncio de una herramienta que le competirá a Alexa y Google Home, herramientas de inteligencia artificial que se vuelven en ayudantes de millones de hogares y que, ahora, tendrá una nueva con HomeView que llegará al mercado este 2026.

¿Cuándo llegará el HomeView a Colombia?

Lo cierto es que la fecha de llegada al mercado colombiano es totalmente desconocida, pues este 2026 solo llegará a Australia, Canadá, Estados Unidos, India, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur y Sudáfrica, sin pistas de un impulso en Latinoamérica.

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Aunque no se conocen fecha, muchos portales tecnológicos y expertos en esta área apuntan que Latinoamérica podría entrar en los planes de este producto en cualquier momento del 2027, a la espera de lo que pasará en el mercado con estos primeros sitios en donde estará disponible.

Nuevos Apple HomeWiew. Foto: Apple.

¿Cuánto costará el HomeView en Colombia?

El precio actual es de 299 dólares, es decir, aproximadamente 951.000 pesos colombianos, sin embargo, no se ha confirmado si cuando llegue a Latinoamérica se mantenga en el mismo precio o este incremente.



Así funcionará la nueva herramienta de Apple

Esta nueva herramienta contará con inteligencia artificial al igual que sus competidores para que se vuelva en un aliado y un apoyo en las familias en funciones entretenimiento, además que con suscripción tendrá mayores accesorios disponibles como identificar personas, mascotas, paquetes y vehículos mediante cámaras compatibles.

Asimismo, puede aprovechar información personal previamente autorizada, como mensajes o eventos del calendario, para ayudar a realizar tareas entre aplicaciones.

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Las reservas comenzaron este 13 de octubre en mercados seleccionados y su disponibilidad está prevista para el 13 de noviembre de 2026.