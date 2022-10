Definido el calendario de Liga, Torneo y Copa Águila 2016

La primera fecha del torneo profesional se jugará de la siguiente manera:



Chicó vs Santa Fe



Millonarios vs Patriotas



Junior vs Huila



Tolima vs Rionegro Águilas



Envigado vs La Equidad



Fortaleza vs Jaguares



Cortuluá vs Cali



Once Caldas vs Pasto



Nacional vs Alianza



Bucaramanga vs Medellín



Las parejas de clásicos quedaron definidas así:



Nacional-Medellín, Millonarios-Santa Fe, Equidad-Fortaleza, Patriotas-Chicó , Envigado-Rionegro Águilas, Cali-Cortuluá, Bucaramanga-Alianza, Junior-Jaguares, Tolima-Huila y Once Caldas-Pasto.



*El sistema de juego será el mismo del año pasado.



Torno Águila 2016



Fecha 1:



América vs Dépor



Llaneros vs Barranquilla



Real Cartagena vs Leones



Unión Magdalena vs Orsomarso



Popayán vs Valledupar



Quindío vs Bogotá



Real Santander vs Cúcuta



Tigres vs Deportivo Pereira



Copa Águila 2016



Ocho grupos de cuatro equipos, clasifican a los octavos de final doce a la siguiente ronda. (Los ganadores de cada zona y los 4 mejores segundos).



En esta fase se suman los tres clubes que jugarán la Copa Libertadores (Nacional, Cali y Santa Fe), más el vigente campeón de la Copa Águila (el Junior de Barranquilla).



Grupo A: Leones, Jaguares, Barranquilla, Real Cartagena



Grupo B: Medellín, Envigado, Once Caldas y Rionegro.



Grupo C: Real Santander, Alianza, Cúcuta, Bucaramanga



Grupo D: Unión, Valledupar, Pasto, Popayán



Grupo E: América, Dépor, Cortuluá, Orsomarso



Grupo F: Patriotas, Chicó, Llaneros, Fortaleza



Grupo G: Millonarios, Tigres, Equidad, Bogotá



Grupo H: Pereira, Tolima, Quindío, Huila