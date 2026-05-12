Del sofá a la tribuna: así se transformará la experiencia del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo está despertando expectativa entre los aficionados al fútbol. También está impulsando una transformación en la manera en que las personas disfrutan los partidos desde casa, llevando la experiencia del entretenimiento doméstico a un formato mucho más inmersivo y colectivo.

Hoy, ver un encuentro ya no significa únicamente reunirse frente al televisor. Cada vez más hogares buscan recrear la sensación de una tribuna, convirtiendo salas, terrazas y patios en espacios diseñados para compartir la emoción del juego en gran formato.

Este cambio responde a nuevas dinámicas de consumo. De acuerdo con cifras de VTA, marca de tecnología de More Products, entre el 50 % y el 60 % de quienes adquieren dispositivos de proyección lo hacen principalmente para entretenimiento en el hogar. La tendencia refleja cómo este tipo de tecnología pasó de tener un uso funcional a convertirse en parte central de las experiencias sociales y familiares.

El crecimiento de la categoría también mantiene un comportamiento positivo de doble dígito, impulsado por actividades como cine en casa, videojuegos, karaoke y especialmente por la transmisión de eventos deportivos, uno de los segmentos con mayor demanda.



Proyectores para ver el Mundial en pantalla grande Suministrado

Para Adriana Martín Gómez, el fútbol tiene la capacidad de transformar cualquier espacio en un punto de encuentro. Según explica, la experiencia ya no se limita a observar un partido, sino a compartirlo, comentarlo y vivirlo de manera mucho más cercana a lo que ocurre en un estadio.

Históricamente, los grandes torneos de fútbol han marcado momentos clave para la renovación tecnológica en los hogares. Primero ocurrió con la llegada de los televisores de alta definición y posteriormente con el aumento en el tamaño de las pantallas. Ahora, la evolución apunta hacia formatos capaces de ofrecer visualizaciones de gran escala sin depender de estructuras tradicionales.

Publicidad

Con imágenes que pueden alcanzar entre 80 y 120 pulgadas o incluso más, esta tecnología permite adaptar distintos espacios del hogar para reuniones entre amigos y familiares, generando una experiencia más envolvente alrededor de cada partido.

La tendencia también está relacionada con una nueva visión del entretenimiento. Tras varios años de consolidación del consumo de contenido desde casa, las personas buscan que eventos importantes, como el Mundial, se conviertan en planes compartidos y memorables.

En ese contexto, estos formatos facilitan encuentros de entre cuatro y diez personas en un mismo espacio, fortaleciendo la idea de que el fútbol dejó de ser un contenido individual para convertirse en una experiencia colectiva.

Publicidad

Otro aspecto que impulsa el crecimiento de esta categoría es la accesibilidad. El portafolio de VTA cuenta con opciones que oscilan entre los $279.900 y los $1.999.900 pesos colombianos, ampliando el acceso a tecnologías que antes parecían exclusivas o difíciles de adquirir.

Desde el sector tecnológico aseguran que esta tendencia no busca reemplazar al televisor tradicional, sino complementarlo. Mientras las pantallas convencionales continúan dominando el consumo cotidiano, los formatos de gran escala comienzan a posicionarse como la alternativa ideal para momentos especiales, como finales, clásicos y grandes competencias internacionales.