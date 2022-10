Demandan por 150 millones de dólares a Spotify por violar derechos de autor

Según informó hoy la revista especializada Billboard, la demanda, presentada el lunes en un juzgado de Los Ángeles, sostiene que Spotify, con conocimiento de causa, distribuyó y reprodujo música protegida sin tener los derechos mecánicos de esas obras.

Los derechos mecánicos se refieren al pago que recibe el compositor de una obra por la reproducción de sus canciones protegidas por copyright.

Lowery pidió al tribunal que admita una demanda colectiva al respecto, porque no se conoce el número de compositores perjudicados, y apuntó también que Spotify incluyó entre sus contenidos canciones sin haber identificado, informado ni pagado correctamente a sus creadores.

En este sentido, el músico señaló que cuatro de sus canciones ("Almond Grove", "Get On Down the Road", "King of Bakersfield" y "Tonight I Cross the Border") fueron reproducidas de manera ilegal en el servicio de "streaming", que se estima tiene unos 75 millones de usuarios en todo el mundo. (Vea también: Esta es la canción más escuchada en Spotify a nivel mundial ).

En un comunicado, Spotify expresó su compromiso a pagar "cada centavo" a los compositores, pero añadió que, especialmente en Estados Unidos, los datos necesarios para confirmar quiénes poseen los derechos de autor están a menudo desaparecidos, incompletos o son incorrectos.

Por ello, el portavoz de la compañía Jonathan Prince afirmó que Spotify está trabajando con las autoridades para encontrar la mejor manera de pagar los derechos de autor.