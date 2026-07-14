¿Disney+ ahora será gratuito? Este es el plan que prepara la plataforma

Las plataformas de streaming se han convertido en el pan de cada día para miles de personas. Por ello, en medio del crecimiento de estos servicios, plataformas como Disney+ estudian nuevas fórmulas para llegar a más usuarios, entre ellas ofrecer contenido sin necesidad de pagar suscripciones.

Si bien la compañía todavía no ha confirmado la fecha de lanzamiento ni los países donde estaría disponible, la propuesta ha despertado interés ante la posibilidad de reducir el gasto en entretenimiento sin dejar de disfrutar series y películas.

Disney+ ofrecería planes gratuitos: ¿de qué se trata?

La posibilidad fue confirmada por Adam Smith, responsable de producto y tecnología de Disney+, quien explicó que la plataforma estudia habilitar un acceso gratuito para que cualquier persona pueda ver parte de su catálogo. Por ahora, la empresa no ha detallado qué títulos estarían disponibles ni si el beneficio llegará primero a determinados países, pero sí dejó claro que la iniciativa hace parte de una estrategia para ampliar el alcance del servicio y llegar a nuevos usuarios.



Actualmente, Disney+ mantiene sus planes de pago con acceso al catálogo completo y diferentes beneficios, según la suscripción contratada.

¿Cómo sería el nuevo plan de Disney+?

La decisión responde a los nuevos hábitos de consumo, pues YouTube se ha consolidado como una de las plataformas más utilizadas en los televisores del hogar gracias a su oferta de contenido gratuito. Frente a ese panorama, Disney+ busca explorar alternativas que permitan captar usuarios antes de que contraten una suscripción de pago.

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La plataforma ya había incorporado funciones como los videos verticales para facilitar el descubrimiento de películas y series, y ahora da un paso hacia una modalidad de acceso sin costo para parte de su contenido.

Plataformas de streaming ajustan sus estrategias

El movimiento de Disney+ coincide con otras decisiones recientes dentro del sector. Netflix, por ejemplo, recuperó en España su periodo de prueba gratuito para nuevos usuarios, una opción que había eliminado hace seis años.

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Aunque todavía no existe una fecha oficial para el posible plan gratuito de Disney+, la compañía confirmó que continúa evaluando esta alternativa como parte de las mejoras que prepara para fortalecer su presencia en el mercado del streaming y llegar a una audiencia más amplia.