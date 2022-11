El XV Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá estrenó aplicación

Con esta App usted podrá enterarse de las obras de final de temporada del Teatro Nacional y todos los eventos del XV FITBogotá, además tendrá información de primera mano sobre lo que está por venir en el marco de este festival.



Las obras de sala y calle, espectáculos de gran formato y las presentaciones de compañías de teatro colombianas y de todo el mundo en espacios no convencionales, parques, plazas y calles de la ciudad estarán en esta aplicación para que usted no se pierda ninguna de estas obras.



Por medio de la aplicación estará al tanto de descuentos especiales, venta de boletería, funciones todo ello sincronizado con el calendario del celular para que no te pierdas uno solo de tus espectáculos favoritos.