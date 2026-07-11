Experto recomienda fortalecer la seguridad digital para evitar el robo de cuentas en redes sociales

El robo de cuentas en redes sociales dejó de ser un problema exclusivo de influenciadores o figuras públicas. Así lo advirtió César Sumosa, director ejecutivo de Human Media Studios y experto en recuperación de cuentas hackeadas, quien señaló que cualquier persona con presencia en plataformas digitales puede convertirse en víctima de ciberdelincuentes, independientemente del número de seguidores que tenga.

Durante una entrevista en Casa Blu, Sumosa explicó que el primer paso para enfrentar este tipo de situaciones es la prevención. Según dijo, muchas personas desconocen aspectos básicos de la seguridad de sus cuentas, como el correo electrónico con el que fueron registradas, la ubicación donde almacenan sus contraseñas o la activación de herramientas de protección, lo que dificulta la recuperación en caso de un ataque.

El experto aclaró que, en la mayoría de los casos, quienes se apoderan de las cuentas no son hackers que vulneran directamente los sistemas de compañías como Meta, sino personas que recurren a la ingeniería social para engañar a los usuarios. A través de llamadas, correos electrónicos falsos, enlaces fraudulentos o mensajes que aparentan provenir de entidades oficiales, obtienen información personal que posteriormente utilizan para tomar el control de las cuentas.

Otra de las modalidades más frecuentes es el denominado phishing, mediante el cual los delincuentes envían correos electrónicos que simulan ser de bancos o plataformas digitales para convencer a los usuarios de ingresar sus credenciales en sitios web falsos. Frente a estas situaciones, Sumosa recomendó verificar siempre el remitente del correo, evitar abrir enlaces sospechosos y acceder directamente a las aplicaciones oficiales para comprobar cualquier alerta relacionada con la seguridad de la cuenta.



Hackeo de redes sociales Foto: ImageFX

El especialista también explicó que recuperar una cuenta puede resultar complejo cuando el usuario intenta hacerlo únicamente a través de los canales tradicionales de atención de las plataformas, debido a que gran parte de estos procesos están automatizados con inteligencia artificial. Sin embargo, aseguró que actuar durante las primeras 24 horas aumenta considerablemente las posibilidades de recuperar el acceso sin mayores complicaciones.

Sumosa indicó que su empresa ha logrado recuperar más de 200 cuentas y que mantiene un porcentaje de éxito del 100 % en los casos de cuentas robadas que asume. No obstante, precisó que muchas personas con perfiles pequeños desisten del proceso debido al costo que puede representar un servicio especializado, por lo que insistió en la importancia de adoptar medidas preventivas antes de que ocurra un incidente.

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El experto recordó que su experiencia en seguridad digital comenzó mientras administraba y protegía las redes sociales del exfutbolista Carlos "El Pibe" Valderrama, trabajo que posteriormente dio origen a protocolos de seguridad y a una academia virtual en la que enseña a los usuarios cómo fortalecer la protección de sus cuentas y responder de manera adecuada ante un posible robo.

Finalmente, hizo un llamado a reforzar las medidas de seguridad al navegar por internet, especialmente al conectarse a redes Wi-Fi públicas. Recomendó utilizar redes privadas virtuales (VPN), mantener actualizadas las configuraciones de seguridad y activar todas las herramientas de autenticación disponibles para reducir el riesgo de que terceros accedan a la información personal almacenada en las redes sociales.

Escuche la entrevista aquí: