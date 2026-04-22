Google anuncia donación para fortalecer entornos digitales seguros en Colombia

En el marco de la 1.ª Cumbre de Niños y Familias en Colombia, Google.org anunció un apoyo de USD 150.000 otorgado a la Fundación Estrategia País para impulsar espacios más seguros para las familias en internet.

El proyecto Modo Presente es una iniciativa de educación en seguridad digital y alfabetización mediática que parte de una premisa simple: los adultos pueden acompañar mejor la vida digital de niños, niñas y adolescentes cuando cuentan con herramientas para abrir conversaciones, construir acuerdos y actuar con criterio.

Este apoyo permitirá a la Fundación Estrategia País llegar a padres, cuidadores, educadores y líderes comunitarios en Colombia y Perú a través de un kit digital que incluye una guía práctica con herramientas, ejercicios de reflexión y escenarios cotidianos. Se espera que, en el transcurso de este año, se impacte a más de 6.000 familias con contenido que fomente el diálogo y la toma de decisiones informadas en familia.

“En Google estamos comprometidos con seguir impulsando una internet más segura, con la sociedad civil, la academia y el sector público, para construir herramientas que empoderen a las familias. Este apoyo de 150.000 dólares desde Google.org permitirá que más familias puedan dialogar y tomar el control sobre su experiencia con la tecnología, apoyando a niños, niñas y adolescentes a explorar, aprender y crear”, afirmó Irene Velandia, gerente sénior de Política Pública y Relaciones con Gobierno para la Región Andina en Google.



Adicionalmente, el proyecto impulsará una Red de Embajadores Digitales, conformada por 400 multiplicadores voluntarios en ambos países, quienes ya iniciaron sus primeras formaciones basadas en la guía Modo Presente y que tendrán como objetivo replicar el conocimiento en colegios, comunidades, redes escolares y asociaciones de padres.

La guía digital es una herramienta práctica para acompañar la vida digital de niños, niñas y adolescentes. Presenta situaciones cotidianas y orienta a padres y educadores hacia herramientas de Google que ayudan a resolver dudas y construir acuerdos en familia.

“Acompañar a tus hijos en internet no es saberlo todo, es estar presente. Modo Presente no nació para decirte qué prohibir, sino para enseñarte a preguntar. Cuando cambias el control por el diálogo, la dinámica en casa se transforma. Acompañaremos a familias en Colombia y Perú para que el mundo digital sea un lugar seguro”, afirmó Jorge Restrepo, líder de Educación en Estrategia País.



Contenidos de calidad en línea

Durante la 1.ª Cumbre de Niños y Familias en Colombia, también se realizó el lanzamiento de la Guía para Creadores de YouTube, un documento construido con apoyo de expertos para impulsar contenidos de calidad entre los creadores.

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“En YouTube creemos que niños, niñas y adolescentes deben poder explorar, aprender y crear en línea de manera segura. La Guía de YouTube para creadores que producen contenido para la adolescencia, que lanzamos hoy, ofrece recomendaciones claras y apoyo experto para fomentar contenidos de calidad que respeten a los adolescentes y promuevan un consumo responsable. Herramientas como Family Link y los controles supervisados permiten a los padres gestionar el tiempo y el contenido que sus hijos ven, mientras seguimos innovando para que Shorts y otras funciones se consuman de forma consciente y equilibrada”, afirmó Isaac Ochoa, líder de Salud y Juventud en YouTube SPLATAM.