Google Maps presenta su nuevo modo en 3D: así puede activarlo para no perderse

La forma de movilizarse en Colombia y en varios lugares del mundo ha tenido una gran evolución gracias al servicio de plataformas de mapeo, y es que ya no solamente consiste en seguir una línea en una pantalla, sino que ahora la experiencia puede ser más inmersiva.

Con la nueva actualización de Google Maps, los usuarios podrán anticiparse al recorrido gracias a una visualización mucho más cercana a la realidad, por lo que se acabaron los errores al conducir y será más fácil orientarse en ciudades extensas como Bogotá.

La nueva función de la plataforma de Google, conocida por la navegación, ahora introduce un modo 3D que permite ver edificios, puentes, túneles e incluso el relieve del terreno antes de que arranque el viaje. En ciudades con cruces complicados o múltiples niveles, la herramienta sería clave para evitar perderse o tomar una ruta incorrecta.

Adicionalmente, el sistema cuenta con imágenes satelitales, datos de Street View e inteligencia artificial para reconstruir digitalmente el entorno. El resultado es una representación mucho más detallada del camino, en la que cada referencia visual permite entender el recorrido de forma más sencilla.



Así se puede activar el nuevo modo 3D de Google Maps

El acceso a la nueva función resulta ser más sencillo de lo que parece; sin embargo, depende de que la herramienta ya se encuentre disponible en la ciudad, además de tener actualizada la aplicación. Antes de iniciar cualquier trayecto, los usuarios pueden explorar la ruta con una vista más inmersiva.



Google Maps / Foto: AFP

Para activarlo, se deben seguir estos pasos:



Abrir la aplicación de Google Maps en el celular

Ingresar el destino en la barra de búsqueda

Elegir la ruta sugerida

Buscar la opción de vista previa o modo inmersivo en 3D

Activar la función para visualizar el recorrido en tres dimensiones

Explorar la ruta moviendo la pantalla, haciendo zoom o cambiando el ángulo

Iniciar la navegación normalmente

Este proceso permite tener una idea más clara del camino antes de salir, algo especialmente útil en zonas desconocidas.



Navegación Google Maps mejorará la orientación en la ciudad

Uno de los principales beneficios de esta herramienta es la posibilidad de anticipar situaciones complejas. Intersecciones con varios niveles, salidas de autopistas o cambios bruscos en la vía ahora es posible visualizarlas con mayor claridad.

Esto no solamente mejora la experiencia del usuario, sino que además reduce el margen de error al conducir y desplazarse. En lugar de reaccionar sobre la marcha, la persona puede tomar decisiones anticipadamente.



Google Maps apuesta por una experiencia más visual y precisa

Con esta actualización, la aplicación da un paso hacia una navegación más intuitiva. Ya no se trata solo de seguir indicaciones, sino de entender el entorno antes de recorrerlo.

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La integración de herramientas de inteligencia artificial y mapas inmersivos refuerza esa idea. Para muchos usuarios, este cambio representa una evolución frente a los mapas tradicionales, que en ocasiones resultaban confusos.