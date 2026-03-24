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Blu Radio  / Tecnología  / Google Maps presenta su nuevo modo en 3D: así puede activarlo para no perderse

Google Maps presenta su nuevo modo en 3D: así puede activarlo para no perderse

Google Maps lanza modo 3D que permite ver rutas con mayor detalle antes de viajar, facilitando la orientación y reduciendo errores al conducir en ciudades.

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