La advertencia de Steve Jobs que Mark Zuckerberg ignoró

Si el creador de Facebook Mark Zuckerberg hubiera aceptado el consejo que dio Steve Jobs sobre la importancia de la privacidad en las redes sociales durante la conferencia All Things Digital de The Wall Street Journal en 2010 no estaría en el ojo del huracán.

En la charla, Zuckerberg estaba entre los asistentes porque también sería entrevistado cuando Jobs advirtió sobre el manejo de los datos privados, palabras que en la actualidad resuenan tras conocerse el escándalo de Cambridge Analytica.

"La privacidad significa que las personas saben para qué se están suscribiendo, en lenguaje sencillo y repetidamente", dijo.

Jobs advirtió que esas reglas de privacidad debían ser tan claras, de manera que cualquier usuario entendiera que sus datos estaban en riesgo al unirse a la red social, lo cual era un acto de transparencia con la gente.

La información filtrada por Cambridge Analytica fue usada por activistas políticos y a beneficio de la campaña del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

