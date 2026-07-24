La industria descubre un reto que Jumpcube lleva años resolviendo: implementar IA

Mientras la conversación global sobre inteligencia artificial se ha centrado durante años en la carrera por desarrollar modelos cada vez más potentes, el mercado comienza a reconocer que el verdadero desafío está en otro lugar: lograr que esa tecnología funcione dentro de organizaciones reales, con procesos complejos, sistemas heredados, regulaciones estrictas y objetivos de negocio concretos.

La reciente creación de nuevas unidades especializadas en implementación de IA por parte de algunos de los principales actores de la industria confirma una realidad que Jumpcube identificó años atrás. La compañía, especializada en inteligencia artificial aplicada para empresas, ha construido su operación sobre una premisa sencilla: el valor no está en el modelo, sino en su capacidad para transformar procesos y generar impacto medible.

"El cuello de botella nunca fueron los modelos. El verdadero reto siempre ha sido convertir la inteligencia artificial en resultados reales dentro de las organizaciones. Mientras la industria discutía qué modelo era mejor, nosotros nos enfocamos en resolver cómo llevar esa tecnología a producción, integrarla con los procesos del negocio y generar retornos medibles para nuestros clientes", afirmó Mauricio Lince Arango, CEO de Jumpcube.

La experiencia de la compañía respalda esa visión. Tras analizar más de 400 pruebas de concepto de inteligencia artificial que nunca llegaron a implementarse de forma efectiva, Jumpcube identificó que la mayoría de los proyectos no fracasaban por limitaciones tecnológicas, sino por la dificultad de integrarlos a la operación diaria de las organizaciones. Esa conclusión impulsó el desarrollo de AiBPO, una plataforma diseñada para acelerar la adopción empresarial de la IA mediante aceleradores y componentes reutilizables que permiten desplegar soluciones de negocio de forma más rápida y escalable.



Colombia frente al verdadero reto de la IA: no implementarla, sino hacerla bien Foto: suministrada

Actualmente, la compañía cuenta con 20 clientes operando AiBPO en producción en sectores como banca, salud, servicios y tecnología, con presencia en países como Colombia, México, Chile, Paraguay y otros mercados de la región. La plataforma procesa más de un millón de tareas mensuales y dispone de cerca de 70 aceleradores listos para desplegar en procesos empresariales críticos.

A diferencia de los proveedores que comercializan acceso a modelos de inteligencia artificial, Jumpcube opera en una capa diferente del ecosistema tecnológico. Su enfoque consiste en diseñar, implementar y operar soluciones personalizadas que permitan a las organizaciones reducir costos, eliminar fricciones operativas, automatizar procesos complejos y aumentar su productividad. La compañía trabaja bajo una arquitectura multi-modelo, integrando tecnologías de distintos proveedores según las necesidades específicas de cada caso de negocio.

Publicidad

Para Jumpcube, esta nueva etapa de la industria representa una validación del camino que ha recorrido desde hace varios años.

"Durante mucho tiempo la conversación giró alrededor de los modelos de inteligencia artificial, pero cada vez es más evidente que el verdadero desafío está en llevar esa capacidad tecnológica a los procesos que generan valor dentro de las organizaciones. Esa fue precisamente la visión que nos llevó a desarrollar soluciones como Forge, una plataforma que permite a los equipos de ingeniería integrar agentes de IA en sus procesos de desarrollo de software y medir el impacto real que generan en productividad y entrega de valor. Al final, la diferencia no está en tener acceso a la tecnología, sino en lograr que las personas, los procesos y la inteligencia artificial trabajen juntos para producir resultados tangibles para el negocio", señaló el ejecutivo.

Con una estrategia enfocada en acelerar la adopción empresarial de la IA y transformar procesos críticos de negocio, Jumpcube continúa consolidándose como uno de los actores que lideran la implementación práctica de inteligencia artificial en la región, demostrando que el futuro de esta tecnología no depende únicamente de los modelos, sino de su capacidad para generar resultados tangibles dentro de las organizaciones.